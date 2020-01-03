Hafter’in Mehmetçik korkusu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın desteğine sahip Hafter’in hafta sonu gerçekleştirdiği Kahire ziyaretinde, cunta lideri Abdülfettah es-Sisi’den daha fazla askeri destek istediği ortaya çıktı. Hafter’in, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararlılığından doalyı paniklediği belirtildi. The New Arab internet sitesinin Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hafter’in Mehmetçik’in Libya’ya olası konuşlanmasından duyduğu endişe ve korkuyu gözönüne serdi. Sisi ile Federal Saray’da biraraya gelen Hafter’in görüşmede, “Türk askeri Libya’ya geldiğinde savaş sona erer ve sen Erdoğan’ın askerlerini sınırında bulursun” tehdidiyle ek askeri yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Hafter’in Sisi’ye Mısırlı askerlerin destek vermesi halinde Trablus’u saatler içinde alabileceğini iddia ettiği belirtildi. Hafta başı BAE’ye ait 3 kargo uçağının, Hafter terör örgütüne yeni paralı askerler, zırhlı araçlar ve cephane taşıdığı ortaya çıkmıştı.

DENGELER DEĞİŞECEK

Hafter’in çıkışı, Türk ordusunun Libya’da görünürlük kazanmasıyla sahada dengelerin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti lehine değişeceğini de gözler önüne serdi. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri de hafta sonu Katar merkezli Al-Jazeera kanalına verdiği röporajda, Mısır’ın Libya’da darbe yaptığını belirtmiş ve Libyalıların kendi şehirlerini savunmaya muktedir olduğunu, Türkiye’den askeri destek talebinin sahadaki dengeleri değiştirmesi anlamında istendiğini belirtmişti.

UMH saldırıyı püskürttü

Öte yandan Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü. UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin, Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde havadan ve karadan saldırı düzenlediğini belirtti. Mecei, UMH birliklerinin saldırıyı püskürterek, et-Takbali kampının tamamen kontrol altına alındığını ve Hafter milislerinin ağır kayıplar verdiğini kaydetti.