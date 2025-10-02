Yeni Şafak
Hak örgütü Adalah İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlere hukuk hizmeti sağlayacağını açıkladı

18:182/10/2025, Perşembe
AA
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki gemilere baskın anı
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri Birüssebi kentindeki yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'ne nakledeceği bildirildi. İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin Aşdod Limanı'nda işlemler tamamlandıktan sonra, İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Beerşava) bulunan yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'ne nakledileceği aktarıldı.

İsrailli hak örgütü Adalah, avukatlarının İsrail'in saldırı düzenlediği Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyarak Usdud (Aşdod) Limanı'na getirdiği aktivistlerle görüşerek hukuk hizmeti sağlayacağını duyurdu. Adalah'tan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının başta avukatların aktivistlerle görüşmesini reddettiği hatırlatıldı. Adalah hukuk ekibinin, Aşdod Limanı'na girerek aktivistlere hukuki danışmanlık hizmeti sağlayacağı belirtildi.

Öte yandan, İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin Aşdod Limanı'nda işlemler tamamlandıktan sonra, İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Beerşava) bulunan yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'ne nakledileceği aktarıldı.

İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.



#israil
#Sumud Filosu
#Gazze
