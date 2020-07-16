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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ASYA

Halk ayakta: Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor

Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz’a yönelik saldırılarına Azerbaycan Türkleri büyük tepki gösterdi. Sokağa dökülen onbinlerce kişi hükümetten seferberlik ve savaş ilanı talep etti. Azeriler Bakü’de geceyi Milli Meclis’in önünde geçirdi, ülkenin hemen her ilinde de ellerinde bayraklarla kortejler oluşturarak “Karabağ bizimdir bizim kalacak” sloganları attı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Azerbaycan sokakları
Azerbaycan sokakları

Ülkedeki siyasi partilerin tümü Ulusal Dayanışma Bildirisi imzalayarak Erivan’a ültimatom verdi. Bildiride, “Halkımızı dayanışma göstermeye ve her an anavatanımıza ulaşan kanlı Ermeni ellerini kesin bir şekilde kesmeye hazır olmaya çağırıyoruz. Muhteşem bir tarihe sahip olan ordumuzla gurur duyuyoruz” denildi.

BİRİLERİ RUSYA’YI ÇAĞIRIYOR

Uluslararası Avrasya Basın Vakfı (IEPF) Başkanı Karabağlı Umud Mirzayev, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, tırmanan gerginlikle asıl hedeflenen şeyin ‘bölgeye Rus müdahalesini sağlamak’ olduğunu dile getirdi. Mirzayev şunları söyledi: “Topraklarımız işgal altında, 1 milyon 200 bin kadar sürgün insan var. Ailem de ben de bu çileyi çektik. Tovuz bölgesi Karabağ topraklarından oldukça uzakta, Ermenistan’la sınırı olan bölgelerden biri. Ermeniler keskin nişancı tüfekleriyle sivilleri hedef aldı. Tovuz’daki olay çok ciddi. Askerlerimizi, generalimizi kaybettik. Ermenistan tarafına büyük zararlar verdik. Gerginliğin tırmandırılmasıyla Rusya’nın bölgeye müdahalesi isteniyor.”

Ermenistan ateşle oynuyor: 4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü
DÜNYA
Ermenistan ateşle oynuyor: 4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü

Arkanızdayız

Saldırıda şehit düşen Haşimov bir kahramandı
  • Ermenistan’ın keskin nişancı saldırısında şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov, Azeri ordusunda önemli bir isimdi. Azerbaycan Türklerinin ‘April döyüşleri (Nisan Dövüşleri)’ olarak adlandırdığı 2016 yılı nisan ayındaki Azeri-Ermeni gerilimi sırasında Azerbaycan’da askeri ataşe olarak görev yapan emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Haşimov, o tarihlerde Ermenistan’ın püskürtülmesi ve kritik noktaların alınmasında önemli kahramanlıklar göstermiş bir isimdi. Sahada destanlar yazan atılgan, cesur bir komutandı. Bu yüzden açık hedef alındığını düşünüyorum” dedi. “Kahramanlar ölür ama tükenmez” diyen Başbozkurt, Yeni Şafak’a şu yorumu yaptı: “General Haşimov şehit oldu ama Azerbaycan halkı dimdik ayaktadır. Ermenistan’ın işgal etmiş olduğu Dağlık Karabağ bölgesini kendi topraklarına katmak için Azerbaycan, şu andaki askeri kapasitesi, istihbaratı, silah sistemleri ve özellikle de mevcut olduğu silahlı kuvvetlerinin personel yapısı ile bunu başarabilecek yetenek, imkan ve kapasiteye sahiptir. Bu saldırıyı başlatmakla Ermenistan en büyük zararı görecektir. Azerbaycan’ın bu konuda çok kararlı olduğu görülmektedir ve saldırılara verdiği güçlü cevapla da bunu göstermiştir. Kahraman generalin kanı yerde kalmamıştır. Bundan sonra Ermenistan’la ilişkilerin daha farklı olacağını değerlendiriyorum. Türkiye 1992-1994 Karabağ Savaşı’ndan bu yana her zaman Azerbaycan’ın yanındadır. Gereken askeri desteği vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edecektir. Kafkaslar’da kilit bir konumda bulunan Azerbaycan’ı Türkiye hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Ermenistan, bu faaliyetleri yapacak ne güce ne de askeri kapasiteye sahiptir. Türkiye Azerbaycan’ın atacağı adımların arkasındadır.”bu faaliyetleri yapacak ne güce ne de askeri kapasiteye sahiptir. Türkiye Azerbaycan’ın atacağı adımların arkasındadır.”

Başkomutan, silah ver bize: Azerbaycanlı kardeşlerimiz protesto için sokaklara döküldü
FOTOĞRAF 15
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Başkomutan, silah ver bize: Azerbaycanlı kardeşlerimiz protesto için sokaklara döküldü
Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar geceyi Meclisin önünde geçirdi.
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