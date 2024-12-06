Esed rejimine bağlı güçler, silahlı muhaliflerin Perşembe günü yoğun çatışmaların ardından Hama'ya girdiğini ve birliklerinin kentten çekildiğini ilan etti.





Muhalifler yaptığı açıklamada yoğun çatışmaların ardından "sivillerin hayatını korumak ve şehir çatışmalarını önlemek için" güçlerini yeniden konuşlandırdığını söyledi.





Hama neden önemli? Dünya / Ortadoğu





Hem sembolik hem de stratejik açıdan önemli

Suriye'deki en güçlü silahlı muhalif grupların lideri Ebu Muhammed el Cevlani, muhalif güçlerin Hama'da tam kontrole sahip olduğunu açıkladı.





Durham Üniversitesi'nden Robert Geist Pinfold, muhalefetin “Hama'yı ele geçirmeyi” başarması halinde bunun hem sembolik hem de stratejik bir öneme sahip olacağını ifade etti.





Al Jazeera'ye konuşan Pinfold, “Hama, Beşar Esed ve babasının Baas partisine karşı direnişin doğduğu yerdir” dedi.





Hama neden önemli? Dünya / Ortadoğu





'Humus'a giden yolu açacak'

Pinfold, Hama'nın ele geçirilmesi aynı zamanda “Humus'a giden yolu açacak, Şam'a giden yolu açacak” ifadelerini kullandı. Humus, Suriye'nin en merkezi şehri ve en kalabalık bölgelerini birbirine bağlayan bir kavşak işlevi görüyor.





Hama aynı zamanda dini azınlıkların yoğun olarak yaşadığı iki büyük kasabanın kontrolü açısından da kritik önem taşıyor: Çok sayıda Hıristiyan'ın yaşadığı Muhrada ve çok sayıda İsmaili'nin yaşadığı Selemiye.





Hama vilayeti aynı zamanda Esed'e yoğun bir desteğin olduğu Lazkiye kıyı bölgesine de sınır.









'Humus alınırsa Şam da...'

Perşembe gününe kadar Hama, 2011 yılında Esed'e karşı bir isyan olarak patlak veren savaş boyunca rejimin elinde kalmıştı.





Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde yardımcı araştırmacı olan Samuel Ramani, Şam rejiminin muhtemelen “şehir çatışmalarında büyük can kayıplarından kaçınmak için güçlerini geçici olarak yeniden konuşlandırdığını ve ardından gerekli askeri yardımla yeniden toparlanıp Hama'yı geri almaya çalışacaklarını” söyledi.





Al Jazeera'ye konuşan Ramani, “Ancak bence Ruslar ve Suriyeliler için hemen ivme kazanmak çok zor olacak çünkü muhalifler Hama'nın kontrolünü ele geçirdiğine göre Humus'a büyük bir saldırı başlatacaklar” dedi ve ekledi: “Eğer Humus alınırsa Şam, Esed rejimi ciddi bir tehdit altında demektir.”









Rusya'dan açıklama

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'deki durumu değerlendirdiğini ve Suriyeli yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını söyledi.





“Şu anda Suriye'de olup bitenleri yakından izliyoruz. Suriyeli dostlarımızla, Şam ile sürekli diyalog halindeyiz”



