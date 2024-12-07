Hama'da özgürlük bayramı: Halk sokaklara dökülüp kutladı

Suriyeli muhalifler, operasyonlarını sürdürüyor. 2011 tarihinde başlayan iç çatışmada, muhaliflerin en güçlü olduğu dönemde bile alınmayan Hama, rejimin elinden kurtarıldı. Muhaliflerin Hama’ya girmesini halk büyük bir coşkuyla karşılarken, rejim yanlıları konvoy halinde Şam ve Tartus’a doğru ilerlemeye başladı. Kurtarılan bölgelerde onlarca yıl zindanlarda siyasi suçlu olarak hüküm giyen muhalif görüşlü binlerce kişi serbest bırakıldı. Suriyeliler sokaklarda sevinç gösterileri yaparken, Hama merkezdeki Hafız Esed heykeli halk tarafından yıkıldı. Muhalifler Esed rejiminin bırakıp kaçtığı mühimmatlarla poz vererek zaferlerini kutladı.





TATLI DAĞITTILAR

27 Kasım'dan bu yana devam eden Suriyeli muhaliflerin ilerleyişinde kritik eşik aşıldı. Halep ve Tel Rıfat'ın tam kontrolünü sağlayan muhalifler, dün akşam rejimin yığınak yaptığı Hama şehrine girdi. Böylelikle muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi. Muhaliflerin şehre girmesi, halk tarafından coşkuyla karşılandı. Sokaklara dökülen Suriyeliler, tatlı dağıtarak sevinçlerini paylaştı. Hama’nın kurtarıldığını duyan yüzlerce insan ise Afrin, Azez ve İdlib’den yola çıkarak evlerine dönmeye başladı. Dönüş yolunda yine uzun kilometreleri bulan kuyruklar oluştu.





ESED HEYKELİ YIKILDI

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in Hama'da bulunan heykeli kent halkı tarafından yıkıldı. Hama Asi Meydanı’nda bulunan heykel, rejimin bölgedeki hakimiyetini simgeliyordu. Yüzlerce kişi meydanda toplandığı sırada heykel vinç yardımı ile devrildi. Heykelin parçalanmasıyla halk tekbir getirdi ve sevinç çığlıkları attı. Şubat 1982'de dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed, Müslüman Kardeşler'e karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatarak bunu en az 40 bin sivilin öldürüldüğü bir katliama çevirdi. Rejimin alıkoyduğu en az 17 bin sivilden de haber alınamadı.





SAYISIZ FÜZE ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar ayrıca Hama'nın kuzeydoğusunda, rejim ordusuna ait 66 Hava Savunma Tugay Üssü'nü ve buradaki hava savunma sistemleri ile çeşitli askeri mühimmatı ele geçirdi. Hama'nın doğusundaki Hursan Topçu Birliği ile kentin kuzeydoğusundaki El-Hamra mühimmat depolarında da kontrolü sağladılar. Bu bölgelerde Esed güçlerinin bırakıp kaçtığı mühimmatların yanında poz veren muhalif güçler, sevinç gösterileri yaptı. Ele geçirilen bölgelerde yaklaşık 150’den fazla tank, binlerce uzun namlulu silah, füzeler, roketler, zırhlı askeri taşıma araçları ve son teknoloji mühimmatlara ulaşıldı.





40 YILLIK MAHKUMLAR ÖZGÜR

1982’den itibaren, sırf muhalif oldukları için rejim zindanlarında esir tutulan en az 3 bin tutsak serbest bırakıldı. Suriyeli bir adam, 40 yıldır görmediği babasının hapiste tutsak olduğunu öğrendi. Tutukluların aileleri ile buluştuğu anlar gözleri doldurdu. Serbest bırakılanlar arasında çocukların da olduğu görüldü.





Uyuyan hücreler uyandı

Muhaliflerin Hama’yı ele geçirebilmesinin bir nedeni de içeride uyuyan hücrelerdi. Muhalifler ve Esed arasında, 2018 tarihinde başlayan gerginlik, Rusya’nın araya girmesiyle çözülmüştü. Anlaşmayla sonucu, silahların teslimi ya da imha etmeleri karşılığında, Hama ve Humus’ta kalmaya devam etti. Muhalifler sakladıkları silahlarla zaman zaman Hama’da ki rejim güçlerine eylem yapan muhaliflerin 6 yıldır uyuyan hücreleri harekete geçti. Şehrin çevresine Suriye Milli Ordusu güçleri yerleşirken, içeriden de muhalif gruplar Esed güçleriyle çatışmaya başladı. Çatışmaların sürmesi üzerine gece 24:30’da rejim güçlerinin bölgede elektriği, iletişim şebekelerini kesmesi ve frekans bozucuları devreye sokmasıyla birlikte muhaliflerin çatışma esnasında telsizleri kesintiye uğradı. Koordinasyon merkeziyle irtibat kuramayan muhalifler, geri çekilmek zorunda kaldı. Sabah namazı itibariyle tekrar hücum eden muhalifler, Telbise, Resten ve Teldev gibi noktalarda uyuyan hücrelerle rejim milisleri arasında ciddi çatışmalar yaşadı.





İHA'lar büyük rol oynadı

Yeni Şafak’ın sahadaki komutanlardan edindiği bilgilere göre, Hama’da da Suriye Milli Ordusu, özel taktik ve stratejiler geliştirildi. Hama operasyonu kara ve şahin birlikleri ile yapıldı. Hama’daki ilerleyiş Halep’ten daha uzun sürdü ve sıcak çatışmalar daha fazla yaşandı. Muhalifler çatışmalar sonrası tank, helikopter ve silahların araların bulunduğu ciddi ganimetler elde etti. Hama’da rejim milislerini püskürtmek için insansız hava araçları mühim rol oynadı. Rejim güçlerinin bulunduğu en az 30 noktaya kamikaze İHA saldırısı düzenlendi. Zeynel Abidin dağında ve Kumhane bölgesini doğu ve batıdan Hilal taktiği ile kuşatarak yaklaşık üç saat sonra şehri tamamen kontrol altına aldılar.





İhya çalışmaları hız kazandı

SMO birliklerinin savaşı sürerken kurtarılan Halep, Hama ve İdlib şehirlerinde imar çalışmaları başlatıldı. Muhaliflerin sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler, yeni kurtarılan bölgelerde temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Bunun için ise aylık 200 dolar maaşla 10 bin erkek ve kadın gönüllüye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. İdlib’de 3 bin, Halep’te 4 bin, Hama’da ise 3 bin boş pozisyon için sosyal medya platformlarında ilanlar oluşturuldu. Diğer yandan Suriye muhaliflerinin, Piskopos Hanna Jallouf’a Halep Valisi görevini üstlenmesini teklif ettiği iddia edildi.



