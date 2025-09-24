Hamaney: ABD ile müzakerenin bize hiçbir faydası yok

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran basınına ülkesi ile ABD arasındaki müzakereleri değerlendirdi. Hamaney, ABD ile müzakerenin ulusal çıkarlarına hiçbir katkı sağlamadığını belirterek, "Aksine mevcut durumda ABD ile müzakere etmek telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açabilir" dedi.