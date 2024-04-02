|
Dünya

Hamaney İran Konsolosluğu'na saldırıya sert tepki: İsrail'den intikam alınacak

İran lideri Ali Hamaney Suriye'deki saldırı nedeni ile İsrail'den intikam alınacağını söyledi ve İsrail'in pişman olacağını belirtti.

14:35 - 2/04/2024 Salı
Diğer
İran lideri Ali Hamaney
İran lideri Ali Hamaney

Terör devleti İsrail'e ait F-35 uçakları Suriye'deki İran Konsolosluğu'nu 6 füze ile vururken, başkent Şam'daki İran'a ait büyükelçilik yerleşkesi içinde bulunan diplomatik temsilcilikteki 7 kişi öldü.


Ölenler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan üst düzey iki komutanın da olması üzerine İran liderinden açıklama geldi.


İran lideri Ali Hamaney Suriye'deki saldırı nedeni ile İsrail'den intikam alınacağını söyledi. Hamaney "İsrail buna pişman olacak" açıklamasını yaptı.


Cezasız kalmayacak


İran Tel Aviv'e sert tepki gösterdi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,
"Saldırı cevapsız kalmayacak."
dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti. "İsrail sonuçlarına katlanacak." dedi.



İsrail'e diğer ülkelerden de tepki geldi. Rusya, Pakistan, Katar, Umman, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan, İran'ın diplomatik temsilciliğine yönelik İsrail saldırısını kınadı.


Netanyahu yönetimi, saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. İsrail basınına göre, Tel Aviv' diplomatik misyonlarını alarma geçirdi.


Amerika: İlgimiz yok


ABD medyasında ise Washington'ın "Saldırıyla ilgimiz yok." yorumuna yer verildi.


Suriye'deki ABD güçlerine ait askeri üs de hedef alındı.


Yerel kaynaklar, Humus'a bağlı Tenef bölgesindeki Amerikan üssüne insansız hava araçları ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtiyor.




#İran
#İsrail
#terör
#Suriye
43 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kadir gecesi yaklaşıyor! 2024 Kadir gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?