Hamaney Tahran'da Al Sani ile görüştü: Katar'a 'ABD' iğnelemesi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. Katar'ın ABD ile ilişkilerini hedef alan Hamaney, "Biz Katar'ın yerinde olsak, Amerika'nın baskılarını görmezden gelir ve karşı tarafın taleplerini karşılardık. Katar'dan da bu tür adımlar beklemeye devam ediyoruz.” dedi. Katar'ı iğneleyen açıklamalarını sürdüren Hamaney, "Güney Kore'den Katar'a iletilen İran'ın alacaklarının iadesi gibi hala belirsiz ve çözümlenmemiş konular olsa da Katar'ı dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran lideri Hamaney, başkent Tahran'da Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşmesinde komşularla ilişkilerin güçlendirilmesinin ülkesinin "kesin politikası" olduğunu belirtti.
Hamaney, Tahran'da İran ve Katar arasında varılan anlaşmaların her iki ülkeye de fayda sağlayacağını ve her iki tarafın komşuluk görevlerini eskisinden daha fazla yerine getirebileceğini umduğunu belirtti.
"Çözümlenmemiş konular olsa da Katar'ı dost görüyoruz"
"Katar'ın yerine olsak ABD baskılarını görmezden gelirdik"
"Bölgede koşullar özel ve zorlu"
Katar Emiri Şeyh Temim de İran'ın Filistin'e desteğinden dolayı Hamaney'e teşekkür etti.
Bölgede "özel ve zorlu" koşullar olduğunu belirten Şeyh Temim, bu koşulların bölge ülkeleri arasında daha fazla işbirliğini gerektirdiğini kaydetti.
Katar Emiri, iki ülke arasında su altı tüneli inşası da dahil olmak üzere İran ile Katar arasında varılan anlaşmalara değinerek, "Varılan anlaşmaya dayanarak, iki ülkenin ortak komisyonu yakında faaliyete geçecek ve yakın gelecekte ekonomik alışverişlerin hacmi artacaktır." ifadelerini kullandı.