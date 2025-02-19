Hamaney Tahran'da Al Sani ile görüştü: Katar'a 'ABD' iğnelemesi

"Her ne kadar Güney Kore'den Katar'a iletilen İran'ın alacaklarının iadesi gibi hala belirsiz ve çözümlenmemiş konular olsa da Katar'ı dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz. Bu konuda yapılan anlaşmanın uygulanmasının önündeki en büyük engelin ABD olduğunu biliyoruz."