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Hamaney'in başdanışmanının 'Türkiye' hezeyanı: 'İran'ın kudreti' deyip tehditler savurdu

Hamaney'in başdanışmanının 'Türkiye' hezeyanı: 'İran'ın kudreti' deyip tehditler savurdu

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:5826/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Hamaney'in danışmanı Velayeti, kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin Suriye'deki konumundan rahatsız olup tehditler savurdu.
Hamaney'in danışmanı Velayeti, kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin Suriye'deki konumundan rahatsız olup tehditler savurdu.

Suriye halkını katleden Beşşar Esed'in sırtını sıvazlayan İran, Baas rejiminin yıkılması sonrası Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. İran dini lideri Ali Hamaney'in 'Devrimin arkasında bir komşu ülke var' çıkışı sonrası bu kez de başdanışmanı haddi aşan sözler kullandı. Türkiye'yi üstü kapalı tehdit eden Ali Ekber Velayeti, "İran'ın kudretini kendinizle kıyaslamayın" dedi.

Suriye milli güçleri, 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimine karşı operasyon başlattı. Devrimcilerin birkaç günde başkent Şam'a ulaşması sonrası Esed, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçtı.

61 yıllık Baas rejiminin tarihe karışması sonrası Suriye'de geçici bir hükümet kuruldu.

Esed'in devrilmesiyle bölgede büyük bir güç kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, isim vermeden Türkiye'yi hedef alarak
"Suriye’ye komşu bir ülke, bu süreçte açık bir şekilde rol oynadı ve halen etkisini sürdürüyor
" ifadelerini kullandı.
Hamaney
"Suriye'de kaybedilen yerler geri alınacaktır."
diyerek savaşı devam ettireceklerini de söyledi.

"Türkiye'ye karşı isyan" çağrısı

Bununla da yetinmeyen Hamaney, Suriyeli gençleri, Türkiye’ye ve yeni düzene karşı isyana çağırdı.

Hamaney'in danışmanından Türkiye'ye tehdit: İran'ın kudretini kendinizle kıyaslamayın

İran dini lideri Ali Hamaney'in 'Devrimin arkasında bir komşu ülke var' çıkışı sonrası bu kez de danışmanı haddi aşan sözler kullandı.

Türkiye'yi üstü kapalı tehdit eden Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti,
"İran'ın kudretini kendinizle kıyaslamayın"
dedi.
Velayeti, Kayhan gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Esed rejiminin yıkılmasının İsrail'e yaradığını öne sürüp,
"Suriye, merhum Hafız Esad döneminden şimdiki Beşar Esad dönemine kadar 50 yıldır Siyonistlere ve onların destekçilerine karşı direnmiştir."
diye yazdı.
"Türkiye ve bölgedeki diğer bazı hükümetlere cevabımız şudur: İran'ın kudretini kendileriyle kıyaslamasınlar"
diyen Velayeti,
"Şimdi Türkiye yetkililerine tavsiyemiz şudur: İran’a uzlaşma tavsiye etmek yerine, sizler kendi izlediğiniz yoldan dönün."
ifadelerini kullandı.
Velayeti'nin 'Türk yetkilileri tehdit ettiği' yazısı.


#Ali Hamaney
#Beşşar Esed
#Suriye
#Türkiye
#İran

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