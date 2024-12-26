Hamaney'in başdanışmanının 'Türkiye' hezeyanı: 'İran'ın kudreti' deyip tehditler savurdu

Hamaney'in danışmanı Velayeti, kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin Suriye'deki konumundan rahatsız olup tehditler savurdu.
Suriye halkını katleden Beşşar Esed'in sırtını sıvazlayan İran, Baas rejiminin yıkılması sonrası Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. İran dini lideri Ali Hamaney'in 'Devrimin arkasında bir komşu ülke var' çıkışı sonrası bu kez de başdanışmanı haddi aşan sözler kullandı. Türkiye'yi üstü kapalı tehdit eden Ali Ekber Velayeti, "İran'ın kudretini kendinizle kıyaslamayın" dedi.
Suriye milli güçleri, 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimine karşı operasyon başlattı. Devrimcilerin birkaç günde başkent Şam'a ulaşması sonrası Esed, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçtı.
61 yıllık Baas rejiminin tarihe karışması sonrası Suriye'de geçici bir hükümet kuruldu.
Esed'in devrilmesiyle bölgede büyük bir güç kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, isim vermeden Türkiye'yi hedef alarak
"Suriye’ye komşu bir ülke, bu süreçte açık bir şekilde rol oynadı ve halen etkisini sürdürüyor
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