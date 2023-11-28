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Hamas 'çatışmalar yaşandı' diyerek duyurdu: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti

Gazze Şeridi’ndeki insani ara 5’inci günüde devam ederken, Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ve sahada çatışmaların yaşandığı belirtildi.

20:07 - 28/11/2023 Salı
IHA
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ateşkes anlaşması düşman tarafından açık bir şekilde ihlal edildi” denildi.


Gazze Şeridi’ndeki insani ara 5’inci günüde devam ederken, “Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ateşkes anlaşması düşman tarafından açık bir şekilde ihlal edilmesi sonucunda sahada çatışmalar meydana geldi” ifadelerini kullanıldı. Katar ve Mısır’ın aracılık ettiği insani araya "düşman uyduğu sürece" bağlı olduklarını söyleyen Hamas, arabulucuları işgalcilere sahadaki ateşkesin tüm şartlarına uyması için baskı yapmaya çağırdı.


"Patlayıcılar patlatıldı, teröristler askerlere ateş açtı"


İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, “Son bir saat içinde Gazze’nin kuzeyinde 2 farklı noktada IDF birliklerinin yakınında 3 patlayıcı patlatılarak operasyonel duraklama ihlal edildi. Bu yerlerden birinde teröristler askerlere ateş açmış, askerler de ateşle karşılık vermiştir. Olaylar sırasında birkaç asker hafif şekilde yaralandı. IDF birlikleri operasyonel duraklamaya uygun olarak mevzilenmişlerdi” denildi.



#Hamas
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31 dakika önce
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