Hamas 'Gazze Kasabı'nın son hamlesine karşı uyardı: Savaşı sürdürmek için yapılan bir aldatmaca

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ofisinin Gazze'de çocuk felci aşısına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.





Rişk, "Netanyahu'nun çocuk felci aşısı için Gazze'de yer ve meydan tahsis edilmesi yönündeki açıklaması, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşların insani ateşkes anlaşması çağrılarını onaylamak değil, imha ve sistematik öldürme savaşının sürdürülmesi için bir aldatmacadır." ifadesini kullandı.





Rişk ,"Netanyahu ve hükümetinin dayatmaya çalıştığı bu şüpheli yöntem, Birleşmiş Milletler'in hamlesini boşa çıkaracak ve yüzlerce çocuğu çocuk felci aşısından mahrum bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





Rişk, BM'ye ve uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde "İsrail'in istediği gibi değil" kapsamlı bir insani ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki tüm çocuklara aşı uygulanabilmesi için Netanyahu'ya her türlü araçla baskı yapılması çağrısında bulundu.





İsrail medyasında çıkan haberlerde, hükümetin Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması için geçici ateşkese onay verdiği yazılmıştı.





Kanal 13 televizyonu, İsrail hükümetinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından Gazze Şeridi'ndeki çocuklara çocuk felci aşısının yapılması için sunduğu geçici ateşkes talebini onayladığı yönünde bir haber yayımlamıştı.





Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde 10 aylık bir çocukta çocuk felci vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu açıklamışlardı.







