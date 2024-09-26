Hamas’a terör örgütü demem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan NBC News'e verdiği röportajda, Hamas’ı iyi tanıyan liderlerden biri olduğunu ve hiçbir zaman Hamas’a terör örgütü demediğini kaydetti. Şu anda da Hamas’a bir terör örgütü olarak bakmadığını vurgulayan Erdoğan, "Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan NBC News kanalına röportaj verdi. Röportajında, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin Hamas'la ilişkisi bağlamındaki bir soruya yanıt verdi.
İYİ TANIYAN LİDERLERDEN BİRİYİM
7 EKİM’İ HAZIRLAYAN NEDENLERİ BİLMEK LAZIM
ABD, Ukrayna’yı NATO’da istemiyor
Bölgesel konuları konuştular
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki başta savunma sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması için ortaya konulan gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem barışa giden yolun açılması hem de Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için çabalarını artırarak devam ettirdiğini kaydetti.
Türkiye Lübnan'ın yanında
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını dün de sürdürdü. Bu kapsamda Erdoğan,, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la görüştü. Erdoğan'ın Zelenski ile yaptığı görüşmede Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu söyledi.
- ile yaptığı görüşmede ise İsrail'in saldırıları gündemdeydi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan-Meloni görüşmenin merkezinde de Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt yer aldı.
Paşinyan’a kitabını hediye etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, kendi imzasını taşıyan “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabı hediye etti.
Dünya basını konuşmayı böyle yorumladı: İşgalciyi 20 dakika boyunca azarladı
BÜYÜK MEYDAN OKUMA
Alman Die Welt gazetesi, Erdoğan’ın Netanyahu’yu Hitler ile kıyasladığını aktardı. AFP, AP gibi haber ajansları da Erdoğan'ın eleştirilerine geniş yer verdi. Katar merkezli yayın organı Al Jazeera, “İsrail'in Gazze'deki saldırısını açıkça eleştiren Erdoğan, Netanyahu hükümetini Orta Doğu'yu savaşa sürüklediği için azarladı” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın KKTC'yi tanıma çağrısı yapması, Yunan medyasında geniş yankı buldu. Ta Nea, "Erdoğan'ın büyük meydan okuması" başlığını kullandı.
Suç ortakları mesajı aldı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına yönelik Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının, sadece bir benzetmeden ibaret değil, bu soykırımı destekleyenleri aynada kendilerine bakmaya davet eden bir çağrı olduğunu ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gösterilen tepkilerden anlaşılacağı üzere, suç ortakları ve işbirlikçileri mesajı almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından ancak kendilerini suçlu hisseden ve kendi geçmişlerinden utananlar rahatsızlık duyar. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası toplumun harekete geçmesi için yaptığı çağrıya gösterilen bu tepki, İsrail'in Filistin'deki soykırımını teşvik eden Batı'nın suç ortaklığının açık bir örneğidir.”
Türkiye ve Yunanistan deniz sınırını görüşecek
- Yeni bir sayfa açılan Yunanistan’la normalleşme yolunda yeni bir döneme giriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki günile görüşmesine dair Atina’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, “İki lider, dışişleri bakanlarını kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarını belirlemek üzere müzakerelere başlamak için koşulların elverişli olup olmadığını değerlendirmekle görevlendirdi” dedi. Yunanistan başbakanlık makamı, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının ocakta Ankara'da yapılacak üst düzeydeki bir toplantı için hazırlıklara başlayacağını açıkladı.