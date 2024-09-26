EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Hamas’a terör örgütü demem

Hamas’a terör örgütü demem

Canberk Doğan
04:0026/09/2024, Thursday
G: 26/09/2024, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan NBC News'e verdiği röportajda, Hamas’ı iyi tanıyan liderlerden biri olduğunu ve hiçbir zaman Hamas’a terör örgütü demediğini kaydetti. Şu anda da Hamas’a bir terör örgütü olarak bakmadığını vurgulayan Erdoğan, "Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "
Hamas’a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim
” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan NBC News kanalına röportaj verdi. Röportajında, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin Hamas'la ilişkisi bağlamındaki bir soruya yanıt verdi.


İYİ TANIYAN LİDERLERDEN BİRİYİM

Erdoğan, “
Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas’ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas’a terör örgütü demedim. Ve şu anda da Hamas’a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim
.” vurgusu yaptı.

7 EKİM’İ HAZIRLAYAN NEDENLERİ BİLMEK LAZIM

7 Ekim'de yaşananlarla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, bu sürecin öncesinde Filistin halkının maruz kaldığı acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1947’li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Perde arkasını incelediğimizde, ne yazık ki 7 Ekim’e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım. Ve burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun da perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır”
diye konuştu.

ABD, Ukrayna’yı NATO’da istemiyor

Röportajın Ukrayna ile ilgili bölümünde
Ankara'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine nasıl baktığına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, bu konuda tüm NATO ülkelerinin adımlarına bakacaklarını belirtti.
Erdoğan, “
Amerika, Ukrayna’nın her şeyden önce NATO’ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım
” dedi. Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun, enine boyuna düşünülerek karar verilecek bir husus olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu: “
Bu gerçeklere baktığımız zaman bu işler heyecanla adım atılacak olan konular değil. Bizler de bu konularda kararlarımız verirken tabii ki bütün NATO üyelerinin duruşunu masaya yatırıyoruz ve kararlarımızı ona göre veriyoruz. Şu an itibarıyla tüm NATO ülkelerinin duruşu, benim için diğer ülkeler için nedir ne değildir bu gelişmeleri takip ederek nihai kararımızı veririz. Heyecanla bu kararlar verilmez.
” Erdoğan, “Bu konuda karar verdiniz mi?” sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi.

Bölgesel konuları konuştular

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki başta savunma sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması için ortaya konulan gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem barışa giden yolun açılması hem de Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için çabalarını artırarak devam ettirdiğini kaydetti.

Türkiye Lübnan'ın yanında

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını dün de sürdürdü. Bu kapsamda Erdoğan,
    , İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la görüştü. Erdoğan'ın Zelenski ile yaptığı görüşmede Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu söyledi.
  • ile yaptığı görüşmede ise İsrail'in saldırıları gündemdeydi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan-Meloni görüşmenin merkezinde de Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt yer aldı.

Paşinyan’a kitabını hediye etti

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, kendi imzasını taşıyan “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabı hediye etti.

Dünya basını konuşmayı böyle yorumladı: İşgalciyi 20 dakika boyunca azarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM kürsüsünde İsrail'i ve ona destek veren ülkeleri eleştirdiği konuşması, dünya basınında geniş yer buldu.
İngiltere merkezli
Reuters
haber ajansı Erdoğan'ın "BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü" eleştirisine manşette yer verdi.
ABD'li Politico
gazetesi de, Erdoğan’ın Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini öne çıkardı.
New York Times
,
Erdoğan’ın “Gazze dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığı oldu” ifadesini haberine taşıdı.
Gazete, Erdoğan’ın 20 dakika boyunca Tel Aviv yönetimini eleştirdiğini vurguladı.

BÜYÜK MEYDAN OKUMA

Alman Die Welt gazetesi, Erdoğan’ın Netanyahu’yu Hitler ile kıyasladığını aktardı. AFP, AP gibi haber ajansları da Erdoğan'ın eleştirilerine geniş yer verdi. Katar merkezli yayın organı Al Jazeera, “İsrail'in Gazze'deki saldırısını açıkça eleştiren Erdoğan, Netanyahu hükümetini Orta Doğu'yu savaşa sürüklediği için azarladı” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın KKTC'yi tanıma çağrısı yapması, Yunan medyasında geniş yankı buldu. Ta Nea, "Erdoğan'ın büyük meydan okuması" başlığını kullandı.

Suç ortakları mesajı aldı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına yönelik Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının, sadece bir benzetmeden ibaret değil, bu soykırımı destekleyenleri aynada kendilerine bakmaya davet eden bir çağrı olduğunu ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gösterilen tepkilerden anlaşılacağı üzere, suç ortakları ve işbirlikçileri mesajı almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından ancak kendilerini suçlu hisseden ve kendi geçmişlerinden utananlar rahatsızlık duyar. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası toplumun harekete geçmesi için yaptığı çağrıya gösterilen bu tepki, İsrail'in Filistin'deki soykırımını teşvik eden Batı'nın suç ortaklığının açık bir örneğidir.”

Türkiye ve Yunanistan deniz sınırını görüşecek

  • Yeni bir sayfa açılan Yunanistan’la normalleşme yolunda yeni bir döneme giriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün
    ile görüşmesine dair Atina’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, “İki lider, dışişleri bakanlarını kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarını belirlemek üzere müzakerelere başlamak için koşulların elverişli olup olmadığını değerlendirmekle görevlendirdi” dedi. Yunanistan başbakanlık makamı, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının ocakta Ankara'da yapılacak üst düzeydeki bir toplantı için hazırlıklara başlayacağını açıkladı.




#Diplomasi
#Birleşmiş Milletler
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hamas

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi