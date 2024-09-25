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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi’nde Zelenskiy'i ağırladı: Her türlü adımı atmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi’nde Zelenskiy'i ağırladı: Her türlü adımı atmaya hazırız

Halil Akkoç
07:4025/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Volodimir Zelenskiy - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Volodimir Zelenskiy - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişiminin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu, Karadeniz Tahıl Girişiminin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin başından beri Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak, diyalog yoluyla sona erdirilebileceğine inandığını ve bu hedefe ulaşmak için çabalarına devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu, Karadeniz Tahıl Girişiminin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Zelenskiy
#Ukrayna

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