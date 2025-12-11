Hamas'tan Af Örgütü'nün raporuna ret: Gerçeği yansıtmıyor

Hamas, Uluslararası Af Örgütü'nün 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin yayımladığı raporla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada raporun gerçeği yansıtmadığı ve yer alan iddiaların reddedildiği ifade edildi.
Hamas, Uluslararası Af Örgütü'nün 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin raporunu şiddetle reddettiğini belirterek, raporun yanılgılar ve çelişkiler içerdiğini ve İsrail'in anlatısına dayandığını açıkladı.
Hamas'ın Telegram hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Bu raporun hazırlanmasının ardındaki niyetlerin önyargılı ve şüpheli olduğunun vurgulandığı açıklamada, raporun, İsrail örgütleri de dahil olmak üzere insan hakları örgütleri tarafından belgelenen gerçeklerle çeliştiği ve yanlış bilgiler içerdiği kaydedildi.
"İnsanlığa karşı suçlar"
Hamas'ın açıklamasında, Uluslararası Af Örgütü'ne bu hatalı ve profesyonellikten uzak raporu geri çekmesi, gerçekleri çarpıtmaması, İsrail'in Filistin halkını ve meşru direnişini şeytanlaştırma girişimleriyle iş birliği yapmaması, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail'in soykırım başlığı altında soruşturulan suçlarını örtbas etmeye çalışmaması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze'ye yönelik savaşın patlak vermesinin ilk günlerinden itibaren uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletler (BM) organlarının Gazze Şeridi'ne girişini engellediği ve ayrıca bağımsız soruşturma ekiplerinin olay yerini inceleyip ihlalleri belgelemelerini de engellediği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca tanıklar ve deliller üzerinde uygulanan bu kuşatmanın, olay yerinden uzakta derlenen raporları eksik ve kusurlu hale getirdiği ve sahadaki gerçek sorumluları ortaya çıkaracak profesyonel ve şeffaf bir soruşturmaya erişimi engellediği belirtildi.