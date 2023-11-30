Hamas'tan asker esir takası şartı: Saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan değişim olmayacak

Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti.