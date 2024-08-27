Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere çağrı: Harekete geçin

Gazze'de ateşkes için Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Hamas heyeti, işgalci İsrail'in Gazze'deki varlığını devam ettiren anlaşma şartlarını reddetmiş ve Kahire'den ayrılmıştı. Bu gelişmeler üzerine ABD'den ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'de ateşkes müzakerelerinde herhangi bir "çöküntü" olmadığını, tarafların belirli bir ilerleme kaydettiğini ve bundan sonraki süreçte çalışma gruplarının detaylar üzerinde çalışacağını söyledi. Hamas'ın işgalci İsrail lehine maddelerin eklendiği ateşkes teklifini reddettiği süreçte ABD'den böyle bir açıklama gelmesi dikkat çekti.