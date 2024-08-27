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Dünya

Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere çağrı: Harekete geçin

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere "temas noktalarındaki katil İsrail askerlerine ve Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsraillilere karşı tüm araçlarla mücadele ve çatışma" çağrısı yaptı.

12:41 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 12:41 - 27/08/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

​​​​​​​Hamas, Filistin topraklarını gasbeden terör devleti İsraillilerin son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Batı Şeria'nın tüm kentlerindeki halkımızı, çatışmaları ve toplumsal öfkeyi sürdürmeye, Yahudi yerleşimcilerle çeşitli şekillerde mücadeleye ve her türlü direnişi harekete geçirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.


Bugünün bir "öfke ve seferberlik günü" olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırılarının İsrail yönetiminin Filistinlilere karşı izlediği "suç" politikasının bir yansıması olduğu belirtildi.


Açıklamada ayrıca İsrail'in Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına teşvik ve koruma sağlamasının hiçbir şekilde Filistinlileri topraklarından ve haklarından vazgeçiremeyeceği vurgulandı.


Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün akşam, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Vadi Rahhal beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmıştı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 Filistinli de yaralanmıştı.


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 652 Filistinli hayatını kaybetti.


ABD neyi amaçlıyor? Hamas heyeti Kahire'den ayrılmıştı: Gazze'de ateşkese ilişkin Beyaz Saray'dan 'görüşmelerde çöküntü yok' çıkışı

Gazze'de ateşkes için Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Hamas heyeti, işgalci İsrail'in Gazze'deki varlığını devam ettiren anlaşma şartlarını reddetmiş ve Kahire'den ayrılmıştı. Bu gelişmeler üzerine ABD'den ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'de ateşkes müzakerelerinde herhangi bir "çöküntü" olmadığını, tarafların belirli bir ilerleme kaydettiğini ve bundan sonraki süreçte çalışma gruplarının detaylar üzerinde çalışacağını söyledi. Hamas'ın işgalci İsrail lehine maddelerin eklendiği ateşkes teklifini reddettiği süreçte ABD'den böyle bir açıklama gelmesi dikkat çekti.


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