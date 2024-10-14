Hamas'tan İsrail'in Gazze'de oynayan çocukları hedef almasına sert tepki: Korkunç bir suç ve ahlaki bir çöküş

"Siyonist işgalcinin Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir grup çocuğu hedef alması, korkunç bir suç ve tüm sınırları ve normları aşan ahlaki bir çöküştür. İşgalci Nazi, sadece öldürmek ve etnik temizlik amacıyla hareket ediyor."