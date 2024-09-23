HAMAS'tan Sinvar iddialarına yalanlama

Gazze'de ateşkese ulaşılması için müzakereler sürerken, Hamas'ın esnek bir tavır göstermesine rağmen sonuca ulaşılamaması süreci tıkıyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail tarafından suikastla öldürülmesinin ardından müzakerelere doğrudan katılmayan Hamas, dolaylı yoldan sürdürülen müzakerelere Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye temsilciliğinde katılıyor. Hayye'nin müzakerelerde yapılan görüşmelerden sonra "bu müzakereler boş" diyerek toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı. ABD'nin ise müzakerelerden sonra Katar'la özel bir görüşme gerçekleştiği ve yeni teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeni Şafak'a bilgi veren Hamas kaynakları, görüşmede ABD'nin Katar'a, Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'ın 100 adamını da yanına alarak güvenli çıkış yapabileceğini belirtti. ABD'nin Katar'a yönelik ilettiği planda, İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli mahkumların serbest bırakılması, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ve Gazze için yeni bir yönetim sistemi öngörülüyor. İsrail basınında çıkan ve Sinvar'ın anlaşmadan sonra da kendi güvenliği için ABD'den garanti istediği yönündeki iddialar ise Hamas tarafından yalanlandı. Örgüt kaynakları Yeni Şafak'a yaptıkları açıklamada, iddiaların tamamen uydurma olduğunu bildirdi.