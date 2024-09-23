EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
HAMAS'tan Sinvar iddialarına yalanlama

HAMAS'tan Sinvar iddialarına yalanlama

Burak Doğan
04:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
HAMAS'tan Sinvar iddialarına yalanlama
HAMAS'tan Sinvar iddialarına yalanlama

Gazze'de ateşkese ulaşılması için müzakereler sürerken, Hamas'ın esnek bir tavır göstermesine rağmen sonuca ulaşılamaması süreci tıkıyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail tarafından suikastla öldürülmesinin ardından müzakerelere doğrudan katılmayan Hamas, dolaylı yoldan sürdürülen müzakerelere Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye temsilciliğinde katılıyor. Hayye'nin müzakerelerde yapılan görüşmelerden sonra "bu müzakereler boş" diyerek toplantıyı terk ettiği ortaya çıktı. ABD'nin ise müzakerelerden sonra Katar'la özel bir görüşme gerçekleştiği ve yeni teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeni Şafak'a bilgi veren Hamas kaynakları, görüşmede ABD'nin Katar'a, Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'ın 100 adamını da yanına alarak güvenli çıkış yapabileceğini belirtti. ABD'nin Katar'a yönelik ilettiği planda, İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli mahkumların serbest bırakılması, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ve Gazze için yeni bir yönetim sistemi öngörülüyor. İsrail basınında çıkan ve Sinvar'ın anlaşmadan sonra da kendi güvenliği için ABD'den garanti istediği yönündeki iddialar ise Hamas tarafından yalanlandı. Örgüt kaynakları Yeni Şafak'a yaptıkları açıklamada, iddiaların tamamen uydurma olduğunu bildirdi.


ATEŞKESE OLUMLU YAKLAŞIM SÜRÜYOR

Örgüt kaynakları, açıklamada, Hamas tarafının Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve İsrail işgal güçlerinin tüm Gazze topraklarından çekilmesi için olumlu yaklaşımını ve esnekliğini sürdürdüğünü vurguladı. Kaynaklar, Hamas'ın bu tavrını Filistin halkının çıkarlarına hizmet etmek, esir takası anlaşmasının sağlanması, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, İsrail saldırılarında yerinden edilen Filistinlilerin asli yerlerine geri dönmesi mültecilerin geri dönmesi ve Gazze'nin yeniden imarının önünün açılması için sürdüreceğini kaydetti.





#hamas
#filistin
#gazze
#israil

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tediyeler ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu