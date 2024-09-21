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Haniye'nin oğlu Abd Al-Salam: Babam milyarlarca dolar ve Gazze'de bir Filistin devleti kurulmasını teklif eden bir anlaşmayı reddetti

Haniye'nin oğlu Abd Al-Salam: Babam milyarlarca dolar ve Gazze'de bir Filistin devleti kurulmasını teklif eden bir anlaşmayı reddetti

Zeynep Karçığa
11:0521/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 4 Ağustos'ta İran'ın başkenti Tahran'da işgalci İsrail tarafından uğradığı suikastta şehit oldu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 4 Ağustos'ta İran'ın başkenti Tahran'da işgalci İsrail tarafından uğradığı suikastta şehit oldu.

Hamas'ın merhum lideri İsmail Haniye'nin oğlu Abd Al-Salam Haniye, katıldığı televizyon programında babası İsmail Haniye'nin milyarlarca dolar ve Gazze'de bir Filistin devleti kurulmasını teklif eden bir anlaşmayı reddettiğini ifade etti. Haniye, ''Babama birçok şey teklif edildi. Gerçekten kendini önemsiyor olsaydı, bir anlaşma imzalayabilir ve onun için kırmızı halı serilirdi” dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da 4 Ağustos günü Siyonist İsrail tarafından şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye'ye Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı olan damadı Jared Kushner tarafından bir anlaşma teklif edildiği ortaya çıktı.


Katıldığı programda konuşan İsmail Haniye'nin büyük oğlu Abd Al-Salam Haniye, Jared Kushner'in bu teklifin Yüzyılın Anlaşması'nın bir parçası olduğunu ve Gazze’de bir Filistin devleti kurulması konusunda bir anlaşmaya varmak istediğini, ardından Gazze’ye milyarlar harcanacağını ancak Hamas'ın silahsızlaşması şartını koştuğunu ifade etti. Babası İsmail Haniye'nin bu teklifi reddettiğini de belirtti.


Kushner'in teklifinde 'Hamas' detayı


Haniye, ''Babama birçok şey teklif edildi. Gerçekten kendini önemsiyor olsaydı, bir anlaşma imzalayabilir ve onun için kırmızı halı serilirdi” dedi.


Haniye, babası İsmail Haniye'nin “Gazze’yi Filistin’den ayıracak bir anlaşma imzalarsak ellerimiz felç olsun” dediğini hatırladı.


Haniye'nin oğlu, verdiği röportajda Gazze’nin son yıllarda daha fazla yardım kanalının açılması gerektiğini ve Gazze Şeridi’ne yönelik küresel ilgiyle ne kadar geliştiğinden de bahsetti.


Abdüsselam Haniyeh, SamaQuds'a Gazze'nin son yıllardaki güzelliklerini anlattı.

'Gazze dünyaya açıldı'

Haniye ayrıca Gazze'nin son yıllardaki dönüşümünü ve gelişimini de değerlendirdi. Haniye, “2008-2009 savaşından sonra dünya Gazze’ye açıldı. İlk kez büyük bir şey oldu'' dedi.


“O dönem bin 200 şehit verildi ve büyük bir yıkım yaşandı” dedi. Ayrıca Haniye, “Dünyanın, El Cezire TV'nin, medyanın” bölgeye dikkatleri çekmesiyle işleri iyileştirdiğini belirtti.


Haniye konuşmasına şu şekilde devam etti;

2020-2021'de Gazze'ye gelen insanlar bunun Gazze olduğuna inanamadı çünkü çok güzeldi. Binalar, Doha Gezinti Yolu, Mısır Gezinti Yolu, restoranlar. Kim bunun savaşlar yaşamış kuşatılmış Gazze olduğunu düşünürdü ki? Oradaki güzellik birçok Arap ülkesinde bulunamazdı.


Meta'dan Yeni Şafak'a Gazze sansürü: Instagram Haniye paylaşımımızı kaldırarak erişimi kısıtladı

Gazze'de işlenen soykırıma dair yapılan paylaşımlar siyonizm destekçisi İnstagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan Meta tarafından sansürlenmeye devam ediyor. Yeni Şafak'ın Facebook hesabında paylaşılan Gazze içeriklerini "Topluluk Kuralları İhlali" bahanesiyle kaldırarak kısıtlama getirdi. Instagram tarafında ise 31 Temmuz tarihli şehit İsmail Haniye paylaşımımız 'Topluluk Kuralları İhlali' nedeniyle kaldırdı. Daha öncede Türkiye'nin taleplerine cevap vermeyerek keyfi kaldırmalar yapan Instagram, getirilen kısıtlama ile 8 gün boyunca kapalı kalmıştı. Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı olan Instagram, yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyma ve katalog suçlarla ilgili talepleri karşılama sözü vererek yediden erişime açılmıştı.

#İsmail Haniye
#Gazze
#Abd Al-Salam Haniye

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