Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Cemal Kafadar görevden alındı

İsrail’in Gazze’deki katliamına kayıtsız destek veren, savaşı durdurma noktasında Gazzelileri tehcir planı güden ABD’nin, ülkede Filistin konusunda farklı görüşlere tahammülü dahi yok. Donald Trump'ın ikinci kez ABD yönetimini devralmasının ardından akademi üzerindeki Siyonist baskı giderek artıyor. Harvard Üniversitesi, Filistin'e destek vermesi ve “anti-semitik” olması gerekçesiyle Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın görevine son verdi. Karar, adı açıklanmayan bir öğrencinin Kafadar’ın derste Filistin’e destek mahiyetinde ifadeler kullandığı ihbarından sonra alındı. Görevden almanın diğer nedenleri, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin okuma listesinde önerdiği kitaplar ve Kafadar’ın İsrail’e tepki gösteren bir mektubu imzalaması. Kafadar'ın yardımcısı Rosie Bsheer da aynı şekilde görevden alındı. Araştırma Merkezi, İsrail destekçilerince uzun zamandır hedef gösteriliyordu.

Prof. Dr. Cemal Kafadar





AKADEMİK DÜŞÜNCEYİ SİYONİSTLEŞTİRME GAYRETİ

Kafadar ve yardımcısının görevden alınmasına tepki yağdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi yönetiminin, CMES'te yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırmasının, bilimsel düşünceye açık bir saldırı olduğunu ifade etti. Üniversiteler ve akademik düşüncenin küresel düzeyde Siyonist saldırganlığın hedefinde olduğunu kaydeden Çelik, “Bu, Siyonizm'in tüm dünyada ifade hürriyetini 'köleleştirme' çabasından başka bir şey değil.

Bu karar, tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığı. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Harvard Üniversitesi yönetiminin, CMES'e yönelttiği anti-semitizm suçlaması bilimsel özgürlüğe değil, Siyonist sansüre boyun eğmenin ilanıdır” mesajını paylaştı. Akademinin, eleştirel düşüncenin değil, çıkar lobilerinin tahakkümüne teslim edilmeye çalışıldığını belirten Tekin, “Bu karar, üniversitelerin bağımsızlığını siyonist iktidar mekanizmasına teslim etme çabalarının son halkasıdır. Akademik dünya, Siyonist şer odaklarının yarattığı bu nefrete teslim olmayacağı gibi bu vahşeti üreten siyasete de boyun eğmeyecektir” açıklamasını yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da şunları kaydetti: “Prof. Dr. Kafadar ve yardımcısı Bsheer'in, antisemitizm suçlamasıyla görevden alınmasını kınıyorum. Gazze'de yaşanan zulme karşı çıkanlara yapılan sistematik baskı ve üniversitelere, akademisyenlere, öğrencilere yönelik hukuksuz uygulamalar kabul edilemez.”





COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ DE PARAYLA SUSTURULDU

Geçtiğimiz günlerde Trump yönetiminin 400 milyon dolarlık federal fon kesintisi tehdidiyle karşılaşan Columbia Üniversitesi'nde yöneticiler “okulun Orta Doğu çalışmaları programının daha sıkı idari denetime tabi tutulması” yönündeki Beyaz Saray talebine boyun eğmiş, Filistin gösterilerine katılan bazı öğrencilerin diplomaları iptal edilmişti. Harvard Üniversitesi’nin ilk siyahi ve ikinci kadın başkanı olarak tarihe geçen Claudine Gay, üniversite öğrencilerinin Gazze'ye yönelik desteklerinden sonra kendisine yöneltilen antisemitizm suçlamaları üzerine istifaya zorlanmıştı. Gay, terör devleti İsrail'in saldırılarına yönelik öğrenci protestolarını “ifade özgürlüğü” olarak nitelemiş ve İsrail lobisinin baskılarına maruz kalmıştı.



