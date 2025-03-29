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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Harvard yönetimine tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Harvard yönetimine tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:1229/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Cemal Kafadar ve yardımcısı görevlerinden alınmasına tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Cemal Kafadar ve yardımcısı görevlerinden alınmasına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır." dedi. Çelik, "Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.

Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.


Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir.

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.

Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."


#Ömer Çelik
#Harvard Üniversitesi
#Orta Doğu Çalışmaları Merkezi

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