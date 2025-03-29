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Harvard Üniversitesi Türk akademisyenin görevine “anti-semitik” olmak gerekçesiyle son verdi

Harvard Üniversitesi Türk akademisyenin görevine “anti-semitik” olmak gerekçesiyle son verdi

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
10:1829/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Harvard Üniversitesi, Cemal Kafadar'ın Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Direktörlüğü son verdi.
Harvard Üniversitesi, Cemal Kafadar'ın Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Direktörlüğü son verdi.

Harvard Üniversitesi, İsrail ve Filistin konularındaki programları nedeniyle eleştirilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin (CMES) müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer’in görevlerine son verdi.

Trump'ın ikinci kez ABD yönetimini devralmasının ardından akademi üzerindeki siyonist baskı giderek artıyor. Harvard Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Direktörlüğü müdürlüğü yapan tarihçi Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın Filistin'e destek vermesi ve “anti-semitik” olması gerekçesiyle görevini son verdi. Araştırma Merkezi ve Kafadar, İsrail destekçilerince soykırıma uğrayan Filistin'i destekledikleri için uzun zamandır hedef gösteriliyordu. Kafadar'ın yardımcısı Rosie Bsheer'in de aynı şekilde görevden alındığı öğrenildi.

Eski rektörü istifaya götüren yine götüren Siyonist baskıydı

Harvard Üniversitesi’nin ilk siyahi ve ikinci kadın başkanı olarak tarihe geçen Claudine Gay, üniversite öğrencilerinin Gazze'ye yönelik destekleri sonrası kendisine yöneltilen antisemitizm suçlamaları sonrası istifaya zorlanmıştı. Gay, terör devleti İsrail'in saldırılarına yönelik öğrenci protestolarını 'ifade özgürlüğü' olarak nitelemiş ve İsrail lobisinin baskılarına maruz kalmıştı.

Harvard Üniversitesi’nin istifaya zorlanan eski rektörü Claudine Gay.

ABD akademisi Siyonizm'e boyun eğiyor

Geçtiğimiz günlerde Trump yönetiminin 400 milyon dolarlık federal fon kesinti tehdidiyle karşılaşan Columbia Üniversitesi'nde, yöneticiler okulun Orta Doğu çalışmaları programlarının daha sıkı bir idari denetime tabi tutulması yönündeki Beyaz Saray taleplerine boyun eğmiş ve Filistin gösterilerine katılan bazı öğrencilerin diplomaları iptal edilmişti.

" Üniversiteler siyonist saldırganlığın hedefindedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce, küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir" dedi.

ABD'de siyonist baskı akademiyi boğuyor

Trump baskısı altındaki Colombia Üniversitesi yönetimi Nisan 2024'te Gazze'de soykırımı protesto etmek için üniversite kampüsünde eylemler başlatan ve okulun konferans salonu Hamilton Hall da oturma eylemi yapan öğrencilerin diplomasını iptal ettirmişti.





#Harvard Üniversitesi
#Cemal Kafadar
#CMES

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