Harvard Üniversitesi'nde patlama

Harvard Üniversitesi Polis Departmanı, kampüsteki Goldenson binasında saat 03.00 sıralarında meydana gelen patlamadan sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin, iki kişiyi binadan kaçarken gördüğünü kaydetti. Boston İtfaiye Departmanına bağlı Kundaklama Birimi ekiplerinin binada yaptığı incelemelerde patlama izi buldukları ve ‘patlamanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği’ üzerinde durdukları aktarıldı.