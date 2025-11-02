Yeni Şafak
Harvard Üniversitesi'nde patlama

10:352/11/2025, Pazar
DHA
Harvard Üniversitesi'nde patlama meydana geldi
Harvard Üniversitesi'nde patlama meydana geldi

ABD'nin Boston kentindeki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir patlama meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) dahil olduğu soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ABD'nin Boston kentinde bulunan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ‘kasıtlı’ olduğundan şüphelenilen bir patlama meydana geldi.


Harvard Üniversitesi Polis Departmanı, kampüsteki Goldenson binasında saat 03.00 sıralarında meydana gelen patlamadan sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin, iki kişiyi binadan kaçarken gördüğünü kaydetti. Boston İtfaiye Departmanına bağlı Kundaklama Birimi ekiplerinin binada yaptığı incelemelerde patlama izi buldukları ve ‘patlamanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği’ üzerinde durdukları aktarıldı.


Yetkililer, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) dahil olduğu soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



