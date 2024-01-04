Harvard’a Siyonist rektör

Harvard Üniversitesi Rektörlüğüne siyonist bir Yahudi olan Alan Garber atandı. Eski rektör Claudine Gay, üniversitedeki Filistin’e destek gösterilerini ifade özgürlüğü olarak değerlendirdiği için baskıyla görevinden istifa ettirilmişti. Yeni rektör Alan Garber, Siyonist kimliği ile biliniyor. Harvard’daki Yahudi kulüplerine üye olan Garber üniversite içinde antisemitizmle mücadele konulu etkinlikler düzenliyordu. Garber’ın Filistin’e destek gösterilerini engellemek ve İsrail’in katliamlarına karşı duran öğrencilere baskı uygulanması amacıyla bu göreve getirildiği bildiriliyor.