|
Dünya

Harvard’a Siyonist rektör

Filistin’e destek gösterilerini ifade özgürlüğü olarak değerlendirdiği için baskılarla istifa ettirilen Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay’in yerine Siyonist bir Yahudi olan Alan Garber atandı. Garber, üniversitede antisemitizmle mücadele konulu etkinlikler düzenlemesiyle tanınıyor.

04:00 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:26 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Alan Garber.
Alan Garber.

Harvard Üniversitesi Rektörlüğüne siyonist bir Yahudi olan Alan Garber atandı. Eski rektör Claudine Gay, üniversitedeki Filistin’e destek gösterilerini ifade özgürlüğü olarak değerlendirdiği için baskıyla görevinden istifa ettirilmişti. Yeni rektör Alan Garber, Siyonist kimliği ile biliniyor. Harvard’daki Yahudi kulüplerine üye olan Garber üniversite içinde antisemitizmle mücadele konulu etkinlikler düzenliyordu. Garber’ın Filistin’e destek gösterilerini engellemek ve İsrail’in katliamlarına karşı duran öğrencilere baskı uygulanması amacıyla bu göreve getirildiği bildiriliyor.



#ABD
#Siyonizm
#Harvard Üniversitesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Antalya belediye başkan adayları listesi için gözler temayül yoklaması sonuçlarında