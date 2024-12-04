Havaalanları dengeyi değiştirecek

Suriye’nin Halep kentine yönelik özgürleştirme harekatı gerçekleştiren muhalifler, Rusya ve Amerika’nın sivilleri bombalamak için kullandığı Halep Uluslararası Havaalanı, Neyrab Askeri Havaalanı, Kuveyris Askeri Havaalanı, Ebu Zuhur Askeri Havaalanı, Minnağ Askeri Havaalanı’nı da ele geçirdi. Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Emin Dağ, “Muhaliflerin bu üsleri ele geçirmesi, savaşın dengesini muhaliflerin lehine ciddi olarak değiştirecektir. Bu anlamda kuzeyde saldırı planlayan rejim güçlerinin ve Rusya’nın lojistik sorunlar yaşamasına neden olacağı için muhalif güçlere yönelik saldırılar çok daha zor hale gelmiştir” dedi.





MEŞRUİYETLERİNİ ARTIRACAK

Halep, Kuveyris, Ebu ed-Duhur gibi kuzeydeki havalimanlarının sivil ulaşımdan ziyade rejim güçleri ve dış aktörler tarafından askeri faaliyet, askeri taşımacılık, istihbarat toplama, bölgedeki hakim gücü gösterme açısından kullanıldığını hatırlatan Dağ, “Muhaliflerin zaferine olan inancı pekişirken, sahadaki askeri hareketlerde elini önemli ölçüde güçlendirecek ve siyasi meşruiyetlerini artıracak. Bu kayıplar öte yandan, rejim güçlerinin moralini bozarken, lojistik sorunların yanı sıra kara savaşı konusunda rejim askerlerinin isteksizliğini artıracak ve rejim üzerindeki siyasi baskıları yoğunlaştıracak” diye konuştu.





EN STRATEJİK NOKTALARDI

Güvenlik Uzamanı Fadıl Hanici de, “Ele geçirilen havaalanları rejim için oldukça stratejik noktalar. Savaş ilk etabında muhaliflerin havaalanları ele geçirmek için aylarca kuşattılar. Sınırlı ve savunmacı bir iddiayla başlayan harekat, rejimin kuzeydeki çöküş ile geri dönülmez bir kırılma noktasına geldi ve güç dengesinin muhaliflerin lehine değiştirdiği görülüyor” değerlendirmesi yaptı.



