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Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

ABD'deki Boston Logan Havaalanı'nda meydana gelen olayda, bir yolcunun bavulunda şüpheli bir durum tespit edildi ve yapılan incelemede bir ceset bulundu.

09:35 - 13/02/2024 Salı
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ABD'deki Boston Logan Havaalanı'nda şüpheli bir yolcunun bavulundan ceset çıktı. Yetkililer, Afrika ülkesinden gelen yolcular için rutin kontrolleri yaparken, tespit köpekleri aniden harekete geçti. Normalden farklı bir koku algılamış olmalılar ki şüphe duydular. Yolcunun iddiasına göre, bu koku sadece kurutulmuş balıktan geliyordu. Ancak güvenlik görevlileri bavul açıldığında şok edici bir manzara ile karşılaştılar.


Olay, ABD'nin Boston Logan Havaalanı'nda gerçekleşti. Havalimanında görevli tespit köpekleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden dönen bir yolcunun bavulundan şüpheli bir koku aldı. Yolcu, başlangıçta kokunun sadece kurutulmuş balıktan geldiğini iddia etti.



Ölü maymun cesetleri


Ancak güvenlik görevlileri bavulu açtıklarında inanamadıkları bir manzara ile karşılaştılar. Bavul, ölü maymunların cesetleri ile doluydu. Yetkililerden Ryan Bissette, bulunan ölü hayvanların yolcunun kendi tüketimi için olduğunu belirtti.


Ebola virüsü tehlikesi


Gümrük ve Sınır Korumadan sorumlu yerel liman müdürü Julio Caravia, bu durumun potansiyel tehlikelere yol açabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:


"Yaban etinin ABD'ye getirilmesi potansiyel tehlikeleri beraberinde getiriyor. Ebola virüsü dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara sebep olabilecek mikropları taşıyabilir."



#ABD
#Havalimanı
#Boston
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