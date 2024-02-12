Biden'ın Netanyahu'ya sinkaflı küfrünü ABD merkezli NBC yazdı: Tam bir pislik

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşı ve buna bağlı olarak yaptığı davranışlarla gaflar, Amerika'da gündemden düşmüyor. Biden, evinden çıkan gizli belgelerle ilgili raporunu açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Hur'a, "hafızası ve yaşlılığıyla ilgili asılsız ithamda bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösterip hafızasının iyi olduğunu söyledi. Düzenlediği basın toplantısında da hafızasının iyi olduğundan bahsetti. Ancak gündemle ilgili sorulara verdiği cevapta, Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin, Meksika Devlet Başkanı olduğunu söyledi. Toplantıda bir gazetecinin Amerikalıların yaşıyla ilgili kaygılarını aktarması üzerine sinirlenerek “Bu sizin yargınız, sizin yargınız ve medyanın yargısı.” dedi.