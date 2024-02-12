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Dünya

Biden'ın Netanyahu'ya sinkaflı küfrünü ABD merkezli NBC yazdı: Tam bir pislik

ABD Başkanı Joe Biden'ın, özel görüşmelerinde çevresine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sinkaflı küfür kullandığı ileri sürüldü. ABD merkezli NBC News'te yer alan haberde, Biden'ın İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiği ancak Netanyahu'nun kendisinin 'burnundan getirdiği' ifade edildi.

20:09 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:14 - 12/02/2024 Pazartesi
AA
Biden'ın Netanyahu'ya sinkaflı küfür ettiği öne sürüldü.
Biden'ın Netanyahu'ya sinkaflı küfür ettiği öne sürüldü.

NBC News'in Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, yakın dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi.

Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi haberi yalanladı: Böyle şeyler söylemedi

Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.

Biden ile Netanyahu'nun görüşmeleri

Biden ve Netanyahu dün "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.


Joe Biden hafızasını övdükten sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için 'Meksika Devlet Başkanı' dedi
Joe Biden hafızasını övdükten sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için 'Meksika Devlet Başkanı' dedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşı ve buna bağlı olarak yaptığı davranışlarla gaflar, Amerika'da gündemden düşmüyor. Biden, evinden çıkan gizli belgelerle ilgili raporunu açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Hur'a, "hafızası ve yaşlılığıyla ilgili asılsız ithamda bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösterip hafızasının iyi olduğunu söyledi. Düzenlediği basın toplantısında da hafızasının iyi olduğundan bahsetti. Ancak gündemle ilgili sorulara verdiği cevapta, Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin, Meksika Devlet Başkanı olduğunu söyledi. Toplantıda bir gazetecinin Amerikalıların yaşıyla ilgili kaygılarını aktarması üzerine sinirlenerek “Bu sizin yargınız, sizin yargınız ve medyanın yargısı.” dedi.


#Joe Biden
#ABD
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
42 dakika önce
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