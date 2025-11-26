Yeni Şafak
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı patladı: Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı! 2018’de 700’den fazla ev yok olmuştu

12:2226/11/2025, Çarşamba
Hawaii Yanardağ Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, yanardağın aralık ayından bu yana 37. kez patladığı, 120 metreye kadar lav püskürttüğü belirtildi.
ABD’nin Hawaii Adası’ndaki dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, faaliyete geçtiği geçtiğimiz aralık ayından bu yana 37. kez lav püskürttü. Lavlar 120 metre yüksekliğe ulaştı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD’nin Hawaii Adası’ndaki Kilauea Yanardağı’nda 23 Aralık 2024’ten bu yana hareketlilik devam ediyor.

Hawaii Yanardağ Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, yanardağın aralık ayından bu yana 37. kez patladığı, 120 metreye kadar lav püskürttüğü belirtildi. Patlamanın Hawaii Volkanları Milli Parkı içindeki Halemauma krateriyle sınırlı olduğu aktarıldı. Yanardağın en son 9 Kasım’da patladığı kaydedildi.

2018’de 700’den fazla ev yok olmuştu

Kilauea Yanardağı’nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024’te başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Patlamalar arasındaki duraklamalar, genellikle birkaç gün sürüyor. Yanardağda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700’den fazla evi yok etmişti.



