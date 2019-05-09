Hedef bereketli topraklar

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenledikleri yoğun saldırılar sürüyor. Havadan Rusya ve rejimin, karadan rejim güçleriyle İran destekli yabancı terörist grupların hedef aldığı yerleşim yerlerindeki siviller göç ediyor.

Çok sayıda sivil, Hatay Reyhanlı'nın karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin kamplarına sığınıyor. Rusya'nın desteklediği rejim birlikleri Hama kırsalında Kalat el Madig, Tel Osman, Sahlel Gab, Kürnaz, Kefer Nubuze ve Cenabire bölgelerine saldırılarını yoğunlaştırdı. SNHR'ın nisan ayı raporuna göre 140 sivilin öldüğü belirtilirken, son 2 günde 40 sivilin şehit düştüğü, 250 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

ÖSO'DAN ANINDA KARŞILIK

Rejim İdlib’deki ilerleme çabasını sürdürüyor. Önceki gün bölgenin güney kısmında bir köy ve bir tepeyi ele geçiren rejim, aynı bölgede Kefrenbude ve Taş Tepesi'ne saldırı başlattı. Karadan ilerlemeye çalışan rejim güçlerine havadan Rus savaş uçakları da destek verdi. ÖSO'nun saldırıya mukavemet göstermesiyle ilçenin batı kısmına giren rejim güçleri geri çekilmek zorunda kaldı. Saldırılara karşılık veren ÖSO, İran destekli yabancı terörist grupları vurdu.

Hamza Tümeni'nden yapılan açıklamada, “Halep'e bağlı Nubl ve Zahra beldelerindeki askeri noktaları topçu ve grad füzeleriyle hedef aldık” ifadelerine yer verildi.

İdlib’deki saldırılardan kaçan siviller, Reyhanlı’nın karşısındaki kamplara sığınıyor.

REJİM 300'E YAKIN KAYIP VERDİ

Yeni Şafak'a konuşan ÖSO İdlib Askeri Komutanı Albay Ahmed Hamade, rejimin son 3 günlük kara operasyonlarında 300'e yakın kayıp verdiğini, çok sayıda tank ve zırhlı aracı imha ettiklerini, bol miktarda silah ve cephaneyi ganimet olarak aldıklarını anlattı.

REKLAM

ÖSO komutanlarından General Fuat Suat ise ilk saldırı dalgasını püskürttüklerini ancak İdlib'in güneyindeki Sehl Elgab, Jebel Zeviye ve Kefer Nebuze ile Hama’nın kuzey kırsalında sıcak çatışmaların sürdüğünü anlattı. Muhalif komutan, “Saldırı dalgası, ikmal hattımızı kesmek ve Suriye’nin ana damarı addedilebilecek Hama-Halep-Lazkiye-Şam bağlantı koridoru, C4 ve C5 karayolunu ve Suriye’nin en geniş ve en bereketli tahıl ovası olan Sahlel Gab’ı ele geçirmek için yapılıyor” dedi.

Rejimin artan saldırılarına ÖSO karşılık verdi. Hamza Tümeni, İran destekli yabancı teröristleri vurdu.

Harabe şehir

İdlib’e bağlı kasaba ve köyler, şiddetli hava saldırılarıyla harabeye döndü. Her gün onlarca savaş uçağının gece gündüz yüzlerce bomba bıraktığı yerleşim yerlerinden geriye enkaz yığınları kaldı. İdlib’in yanı sıra Hama’nın kuzeyindeki sivil yerleşim alanlar, okul ve hastaneler de hedef alındı. Sivillerin zorunlu göç etmek zorunda kaldığı kasaba ve köylerde, her yapıda saldırıların izine rastlanıyor.