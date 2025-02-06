Hepimiz ölünceye kadar direneceğiz

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine yönelik bombardımanları sebebiyle zorla yerinden edilen Filistinliler, ABD Başkanı Trump'ın etnik temizlik planına boyun eğmeyeceklerini ve vatanlarını terk etmeyeceklerini açıkladı. Yaklaşık 16 aydır İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli, ateşkesin ardından güneyden kuzeydeki topraklarına saatlerce yürüyerek ulaşmaya çalıştı. 16 aydır kararlı bir duruş sergilediklerini belirten El-Naser bölgesinden Huda Fayiz Alkhudary, “Topraklarımıza dimdik durarak sahip çıkacağız buradan hepimizin ölüsü çıkana kadar direneceğiz” diyerek işgalcilere meydan okudu. Alkhudary, “İşgalciler, 7 Ekim’den bu yana resmen bölgede etnik temizlik gerçekleştiriyorlar. Saldırılar sonucunda annemi, babamı ve birçok yakınımı kaybettim. Sürgün edilmeyi asla kabul etmiyoruz” İfadelerini kullandı.

Cebaliye Kampı sakinlerinden olan Mühendis Abdullah Hijazi 36 yaşında, 7 Ekim'de başlayan savaşı bütün boyutlarıyla yaşadıklarını belirtti. Vatanlarına kanlarını ve canlarını feda ettiklerini söyleyen Hijazi, “Bütün imkansızlıklara rağmen hepimiz bu topraklardan bir daha çıkmayacağımızı ne olursa olsun burada kalacağımızı söylüyoruz. Bizler 1 buçuk senedir direnerek ruhlarımız ve şehitlerimizle bedel ödedik. Vatanımızı korumakta ve sahip çıkmakta kararlıyız. Bizleri Kuzey'den bir daha çıkaramayacaklar, Dünya ülkelerinin farklı planları olsa dahi aylardır topraklarına sarılan Filistinlileri planlarında unutmasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizler bu topraklara kanlarımızı ve canlarımızı feda ettik. Sürgün planları gerçekleşmeyecek bizler topraklarımızda çocuklarımız, kadınlarımız ve yaşlılarımızla birlikte kararlı bir şekilde direneceğiz” İfadelerini kullandı.