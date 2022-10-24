Dünya Hersondan kaçış
AVRUPA

Herson’dan kaçış

Ukrayna ordusu Herson’a doğru ilerlerken Rusya sivillere “bölgeyi derhal terk edin” çağrıları yapıyor. Kiev ise şehirdeki Ukraynalı nüfusun tahliyesinin zoraki olduğunu ve güvenlik değil demografiyi değiştirmek amacı taşıdığını belirtiyor. Bölgeden gelen fotoğraflarda 7’den 70’e sivillerin şehri terk ettiği görülüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Herson’dan kaçış
Herson’da siviller tahliye ediliyor.

Rusya’nın ilhak ettiği Herson bölgesinde, Moskova yönetiminin yerleştirdiği yetkililerin çağrısıyla tahliyeler sürüyor. Herson bölgesi yönetimi, sivillerden bölgeyi ‘derhal’ terk etmelerini istemişti. Yetkililer, Ukrayna ordusunun ilerleyişi karşısında, ‘cephedeki gergin durum’ nedeniyle tüm sivillerin şehri derhal terk etmesini ve Dinyeper nehrinin sol kıyısına geçmesini talep ediyor. Ukraynalı yetkililer tahliyelerin nüfus mübadelesi amacı taşıdığı iddiasında bulunuyor. Bölgeden savaşta sıkışan 7’den 70’e sivillerin trajik görüntüleri yansıyor.

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