Hindistan uçağı Londra'ya acil iniş yaptı: İhbar asılsız çıktı

Hindistan ulusal havayolu şirketi Air India uçağı, bomba ihbarı üzerine İngiltere'ye acil iniş yaptı.
- Hint yerel medyası ve BBC'de yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai’den ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrine giden AI191 sefer sayılı Air India uçağı, uçakta bomba bulunduğuna dair yapılan ihbar üzerine, tedbir amacıyla Londra'nın kuzeybatısındaki Stansted Havaalanı'na indi.
Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine bağlı 2 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının, inişinden önce İngiliz hava sahasında uçağa eşlik ettiği bildirildi.
İhbar asılsız çıktı
Hindistan'dan ABD'ye sefer yapan uçağın İngiltere'ye acil iniş yapmasına neden olan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.
- Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, havayolu yetkilileri, Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Mumbai'den ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrine giden 191 sefer sayılı Air India uçağında bomba olduğuna dair ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.
Uçağın kalkışının ardından Mumbai Havaalanı'na gelen tehdit içerikli ihbar telefonu nedeniyle uçağın, tedbir amacıyla Londra'nın kuzeybatısındaki Stansted Havaalanı'na indirildiği, yapılan kontrollerin ardından uçağın yolcularıyla birlikte tekrar havalandığı belirtildi.