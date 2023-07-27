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Dünya

Hindistan'da bir aile cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti. Komşuların sorması üzerine aile, cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti.

17:08 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Hindistan'da bir aile cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı.

Hindistan'da bir aile cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı bildirildi.


Inquirer News'in haberine göre, eyalete bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.


Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti.


Polis, anneyi ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.


Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.


Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.





#Hindistan
#Bengal
#Cep telefonu
2 saat önce
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