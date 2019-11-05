Dünya Hindistanda kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü Üç gün boyunca boykot edilecek
ASYA

Hindistan'da kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü: Üç gün boyunca boykot edilecek

Hindistan'da kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü: Üç gün boyunca boykot edilecek

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Ranga Redi bölgesinde kadın vergi memuru Vijaya Redi, ofisine gelen Kurra Sureş ile arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı. Sureş, daha sonra vergi memurunun üzerine ve odasına benzin döktü. Kapıyı içerinden kilitleyen Sureş'in bir süre beklediği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Ranga Redi bölgesinde kadın vergi memuru Vijaya Redi.
Ranga Redi bölgesinde kadın vergi memuru Vijaya Redi.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde kadın vergi memuru, ofisine gelen bir adam tarafından arazi tartışması sebebiyle yakılarak öldürüldü.

  • Vergi memurunun üzerine ve odasına benzin döktükten sonra ateşe veren Sureş'in kapıyı içeriden kilitlediği ve bir süre beklediği belirtildi.

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Binadaki diğer görevlilerin, vergi memurunun çığlıklarını duymaları üzerine kapıyı açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı aktarılırken, bir süre sonra Sureş'in kapıyı açarak vücudundaki yanıklarla olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan vergi memuru Vijaya Redi'nin ise hayatını kaybettiği, kadını kurtarmaya çalışan üç görevlinin de yaralandığı kaydedildi.

Hindistan'da bebeği canlı canlı gömmeye çalışırken yakalandılar
OYNAT 01:01
Hindistan'da bebeği canlı canlı gömmeye çalışırken yakalandılar
Hindistan'ın Haydarabad şehrinde bir kız bebeğini canlı canlı gömmeye çalışan dedesi ve arkadaşı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Bebeğin dedesi ve arkadaşı, polislere bebeğin öldüğünü ve bu yüzden gömeceklerini söyledi. Polisin yaptığı incelemede kız bebeğin yaşadığı belirlenirken, şüpheli iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bebek ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Üç gün boyunca boykot yapılacak

Komiser Maheş Bagvat, yaptığı açıklamada, "Bu olay, bir kişi tarafından mı yapıldı veya bir başkası yardım etti mi bunu tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

  • Polis tarafından yakalanan ve vücudunda yüzde 50-60 yanık oluşan Sureş'in hastaneye yatırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olayın ardından binlerce kişi, sosyal medyadan kınama mesajı yayımlarken, Telangana Maliye Çalışanları Derneği, üç gün boyunca boykot yapılacağını duyurdu.

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