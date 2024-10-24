Hindistan'da tropik fırtına alarmı: 300 bin kişi tahliye edildi

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 148 kişi öldü. The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 148 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti. Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.