Hindistan'da tropik fırtına alarmı: 300 bin kişi tahliye edildi

Hindistan'ın Bengal Körfezi'nde oluşan tropik fırtınaya karşı Hindistan'da okullarda eğitime ara verildi, 300 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, rüzgar hızının saatte 100-120 kilometre olduğu, bugün geç saatlerde veya yarın erken saatlerde ülkenin doğu kıyısından karaya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
14 bölgeden 1 milyondan fazla kişi tahliye edilecek
Yetkililer, Odişa'da 14 bölgeden 1 milyondan fazla kişiyi tahliye etmeyi planlıyor. Şiddetli kasırga ve fırtınaların görüldüğü eyalete çok sayıda yardım ve kurtarma ekibi de konuşlandırıldı.
Odişa'da okullarda eğitime ara verilirken, 200'den fazla tren seferi iptal edildi, uçuşlar askıya alındı. Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarıldı.
Batı Bengal eyaletinin bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, buradaki yetkilileri yüksek alarm durumuna geçirdi.
Geçen sene ülkede etkili olan fırtınalar nedeniyle 523 kişi hayatını kaybetmiş ve 2,5 milyar dolarlık zarar oluşmuştu.