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Hindistan'da tropik fırtına alarmı: 300 bin kişi tahliye edildi

Hindistan'da tropik fırtına alarmı: 300 bin kişi tahliye edildi

14:0224/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
DHA
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Hindistan'da tropik fırtına tehlikesi.
Hindistan'da tropik fırtına tehlikesi.

Hindistan'ın Bengal Körfezi'nde oluşan tropik fırtınaya karşı Hindistan'da okullarda eğitime ara verildi, 300 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, rüzgar hızının saatte 100-120 kilometre olduğu, bugün geç saatlerde veya yarın erken saatlerde ülkenin doğu kıyısından karaya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.


Hint basınındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Odişa Eyaleti Başbakanı Mohan Charan Majhi, yaptığı açıklamada, eyalette yaklaşık 300 bin kişinin hassas bölgelerden tahliye edildiğini aktararak,
"Hükümet durumun üstesinden gelmek için tamamen hazırlıklı"
dedi.

14 bölgeden 1 milyondan fazla kişi tahliye edilecek

Yetkililer, Odişa'da 14 bölgeden 1 milyondan fazla kişiyi tahliye etmeyi planlıyor. Şiddetli kasırga ve fırtınaların görüldüğü eyalete çok sayıda yardım ve kurtarma ekibi de konuşlandırıldı.


Odişa'da okullarda eğitime ara verilirken, 200'den fazla tren seferi iptal edildi, uçuşlar askıya alındı. Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarıldı.


Batı Bengal eyaletinin bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, buradaki yetkilileri yüksek alarm durumuna geçirdi.


Geçen sene ülkede etkili olan fırtınalar nedeniyle 523 kişi hayatını kaybetmiş ve 2,5 milyar dolarlık zarar oluşmuştu.



Nepal’de heyelan ve sel sebebiyle 148 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 148 kişi öldü. The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 148 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti. Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.


#Hindistan
#tropik fırtına
#doğal afet

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