Hollanda'da bir restorana silahlı saldırı düzenlendi: İki Türk öldürüldü

Hollanda polisi, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği açıklamasında bulundu.
HAYATINI KAYBEDENLER TÜRKÇE HABER SİTESİ SAHİBİ OLAN BİR KİŞİ VE KARDEŞİ
- Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi.
RASTGELE DEĞİL DİREKT HEDEFİNE ATEŞ AÇTI
Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.
SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
- Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.