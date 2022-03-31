Hollanda'da bir restorana silahlı saldırı düzenlendi: İki Türk öldürüldü Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı. Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde saldırganın 'içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye' ateş açtığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu belirtildi.

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