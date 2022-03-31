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Dünya Hollandada bir restorana silahlı saldırı düzenlendi İki Türk öldürüldü
AVRUPA

Hollanda'da bir restorana silahlı saldırı düzenlendi: İki Türk öldürüldü

Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı. Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde saldırganın 'içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye' ateş açtığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Hollandada bir restorana silahlı saldırı düzenlendi: İki Türk öldürüldü
Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Hollanda polisi, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği açıklamasında bulundu.

HAYATINI KAYBEDENLER TÜRKÇE HABER SİTESİ SAHİBİ OLAN BİR KİŞİ VE KARDEŞİ

  • Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi.

RASTGELE DEĞİL DİREKT HEDEFİNE ATEŞ AÇTI

Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

  • Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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