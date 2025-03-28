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Hollanda'da uluslararası öğrenciler ramazanı arkadaşlarıyla geçiriyor

Hollanda'da uluslararası öğrenciler ramazanı arkadaşlarıyla geçiriyor

12:4728/03/2025, Cuma
AA
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Hollanda'da eğitim gören uluslararası öğrenciler, ramazanı ailelerinden uzakta, kendileri gibi farklı ülkelerden gelen arkadaşlarıyla birlikte kurdukları iftar sofralarında geçiriyor.
Hollanda'da eğitim gören uluslararası öğrenciler, ramazanı ailelerinden uzakta, kendileri gibi farklı ülkelerden gelen arkadaşlarıyla birlikte kurdukları iftar sofralarında geçiriyor.

Hollanda'da eğitim gören uluslararası öğrenciler, ramazanı ailelerinden uzakta, kendileri gibi farklı ülkelerden gelen arkadaşlarıyla birlikte kurdukları iftar sofralarında geçiriyor.

Amsterdam Özgür Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında farklı ülkelerden hem Müslüman hem de Hristiyan öğrenciler bir araya geldi. İftar sofrasında buluşan öğrenciler, ülkelerindeki ramazan gelenekleri ile Hollanda'daki deneyimlerini karşılaştırırken ortak manevi iklimde buluşmanın mutluluğunu deneyimledi.



#Ramazan
#İftar
#Hollanda
#Öğrenci

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