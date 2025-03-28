Hollanda'da uluslararası öğrenciler ramazanı arkadaşlarıyla geçiriyor

Amsterdam Özgür Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında farklı ülkelerden hem Müslüman hem de Hristiyan öğrenciler bir araya geldi. İftar sofrasında buluşan öğrenciler, ülkelerindeki ramazan gelenekleri ile Hollanda'daki deneyimlerini karşılaştırırken ortak manevi iklimde buluşmanın mutluluğunu deneyimledi.