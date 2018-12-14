Dünya Huawei misillemesi
AMERİKA

Huawei misillemesi

Çin teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou'nun geçen hafta İran yaptırımlarını ihlal ve sahtekarlık suçlamalarıyla Kanada'da gözaltına alınmasına Çin'den misilleme geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei
Huawei

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada vatandaşları Michael Spavor ve Michael Kovrig hakkında ulusal güvenliğe tehdit şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Michael Spavor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor hakkında Liaoning eyaletinin Dandong Devlet Güvenlik Bürosu, eski diplomat Michael Kovrig hakkında da Pekin Devlet Güvenlik Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Spavor’un ve Kovrig’in pazartesi gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Sözcü Lu, soruşturmaları birbirinden bağımsız yürütüldüğünü ifade etti.

Eski diplomat Michael Kovrig

Çin, Mıng’ın gözaltına alınmasının ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda Kanada’yı uyarmıştı.

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