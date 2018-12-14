Huawei misillemesi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada vatandaşları Michael Spavor ve Michael Kovrig hakkında ulusal güvenliğe tehdit şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor hakkında Liaoning eyaletinin Dandong Devlet Güvenlik Bürosu, eski diplomat Michael Kovrig hakkında da Pekin Devlet Güvenlik Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Spavor’un ve Kovrig’in pazartesi gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Sözcü Lu, soruşturmaları birbirinden bağımsız yürütüldüğünü ifade etti.
Çin, Mıng’ın gözaltına alınmasının ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda Kanada’yı uyarmıştı.