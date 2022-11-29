Hükümet sözcüsü ile savcı da dinlenmiş: Miçotakis’in kulakları Atina’yı sallıyor

Yunan Documento gazetesi tarafından yayımlanan soruşturma belgelerine göre, Yunan hükümeti yüzden fazla kişiyi, telefonlarına casus yazılım ‘Predator’ yerleştirerek dinledi. Pazar günü ve dün art arda yayınlanan raporlar, bir polis şefinin yanı sıra dinleme kararı veren savcıların, siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, iş insanlarının ve bu kişilerin aile üyelerinin de hedef alındığını ortaya koydu. Gazete tarafından yayınlanan yeni listede, Yunanistan’ın eski Emniyet Genel Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu’nun isimleri de yer aldı. Bir önceki iki listede, CNN Yunanistan’ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamlarının isimleri bulunuyordu. Dinleme skandalının patlak vermesinin ardından Yunanistan İstihbarat Teşkilatı’ndan (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, 5 Ağustos’ta istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sunmuştu. Kontoleon’un istifasının hemen ardından Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis de istifa etmişti. Miçotakis ise söz konusu dinlemelerden haberinin olmadığı savunmasını yapmıştı.

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DİNLEME KARARLARI TOPLU OLARAK İMZALANMIŞ

Gazetenin iddiasına göre ironik bir şekilde, yasa dışı dinleme kararlarını imzalayan savcılardan olan Vasiliki Vlahu da dinlenen isimler arasında. İstihbarat servisinden sorumlu Vlahu’nun EYP’nin talebi sonucu önceden düzenlenmiş dinleme emirlerini ön rapor olmaksızın toplu bir şekilde imzaladığı belirtilirken savcının hangi isimlerin dinlendiğinden haberinin bile olmayabileceği kaydedildi. Yunan gazetesi, ‘Sayın savcıyı böylesine hukuksuz bir dinlemeye iten nedir?’ sorusunu sorarken; kendisinin de dinlenen isimler arasında bulunmasının, sözkonusu soruya bir cevap olabileceği vurgulandı.

Vasiliki Vlahu

İDDİALARA İNANMAYANLAR DA LİSTEDE YER ALIYOR

İlk kez ağustos ayında patlayan dinleme skandalında ortaya atılan iddiaları gerçek dışı bulan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu’nun da yeni listede adının geçmesi trajikomik olarak aktarıldı. Öte yandan ülkede 2018 yılında, eski Başbakan Andonis Samaras ve 10 eski bakanın isminin karıştığı, İsviçre ilaç firması Novartis’e ilişkin yolsuzluk dosyasında bakanların hesaplarındaki paraların gerçek olduğu ancak açıklanamadığı kararını veren mali suçlar savcısı Hristos Bardakis de dinlendiğinin altı çizilerek davaların sonucuna olan güvenin sarsıldığı ifade edildi.

HEM DOSTUNU HEM DE RAKİBİNİ TAKİP ETMİŞ

Muhalefetteki PASOK’un omurgasını oluşturduğu Değişim Hareketi (KINAL) ittifakının eski başkan adayı ve milletvekili Andreas Loverdos’un adı da casus yazılımla dinlenen politikacılar arasında yayınlandı. Gazeteye göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis, KINAL’de neler olup bittiğini öğrenmek ve iç politikadaki gelişmeleri yönlendirmek gayesiyle rakip siyasetçileri de dinleme ağına dahil etmiş. Yeni listede iktidar partisinden Yunanistan Parlamentosu Genel Sekreteri Yorgo Milonakis ve eşi gazeteci Tina Messaropoulou’nun adı yer alıyor. Milonakis, bu zamana kadar Yunan medyasında Miçotakis’in eski dostu ve partide en güvendiği isimler arasında gösteriliyordu.

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Yannis İkonomu

Türkiye endişesi dinleme skandalını geride bıraktı

Yunanistan’da gelecek yılın temmuz ayında yapılacak genel seçimler öncesi gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarıdna iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) liderliğini koruyor. Sonuçlara göre ND yüzde 33 ile ilk sırada yer alırken radikal sol ittifak SYRIZA yüzde 26 ile ikinci, sosyalist PASOK yüzde 11.5 ile üçüncü, Yunan Komünist Partisi KKE ise yüzde 5.5 dördüncü sırada bulunuyor. Yunan halkına göre ‘dinleme skandalı’, Türk-Yunan ilişkilerinden duyulan endişe ve mültesi probleminden sonra ülkenin en önemli üçüncü sorunu olarak ifade ediliyor.

Türk azınlıktan Atina’ya tepki

Yunanistan’da Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB), Başbakan Kiryakos Miçotakis’in 24 Kasım’da Rodop ilindeki 6 Türk azınlık ilkokulundan öğrencileri kabulüyle ilgili başbakanlıktan yayımlanan açıklamada “Pomak” ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi. DEB Partisinden yapılan açıklamada, “Trakya’daki Müslüman-Türk azınlığın üyeleri olan çocuklarımızın Pomak öğrenciler olarak tanımlanması, hepimizi derinden üzmüştür” ifadelerine yer verildi.