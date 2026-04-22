Hürmüz'de vurgun yiyen ABD'den petrolde geri adım: Rusya ve İran'a yaptırım muafiyetini uzattı

21:0122/04/2026, Çarşamba
IHA
ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların ardından muafiyet süresinin uzatıldığını açıkladı.
Savaş planı ters tepen, İran'ı kendi şartlarına uygun ateşkese razı etmek adına Hürmüz'de abluka başlatan ABD, petrol konusunda kendisini de küresel ekonomiyi de krize sürükledi. Çıkmaza giren ABD, yaşanan petrol kıtlığı nedeniyle geri adım attı. Washington yönetimi, gelen talepler doğrultusunda, İran ve Rusya’dan deniz yoluyla sevk edilen petrol ürünlerine yönelik yaptırım muafiyetlerinin 30 gün süreyle uzatma kararı aldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin aksaması nedeniyle petrol kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalan ülkelerden gelen talepler doğrultusunda, İran ve Rusya’dan deniz yoluyla sevk edilen petrol ürünlerine yönelik yaptırım muafiyetlerinin 30 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Petrol kıtlığı riski yaşayan ülkelerden ABD'ye talep

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya’dan deniz yoluyla sevk edilen petrol ürünlerine yönelik yaptırım muafiyetlerini 30 gün süreyle uzatıldığını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Senatosu Ödenekler Alt Komitesi’ndeki bütçe oturumunda yaptığı açıklamada, kararın Orta Doğu’daki son gelişmelerin Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini aksatmasıyla petrol kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalan ülkelerden gelen talepler üzerine alındığını belirtti. Bessent, söz konusu taleplerin geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları sırasında yaklaşık 10 ülkenin maliye yetkililerinden geldiğini belirtti.

Bakan Bessent ayrıca Tahran yönetiminin yaptırım muafiyetlerinden 14 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği yönündeki iddiaları yalanladı ancak, duruma ilişkin herhangi bir detay vermedi.

İlave muafiyet düşünmediklerini söylemişti

Söz konusu gelişme, ABD’nin ilave yaptırım muafiyetleri uygulamayı düşünmediğine yönelik açıklamalar ardından yaşandı. ABD Hazine Bakanı, 15 Nisan tarihinde Beyaz Saray’da düzenlenen bir basın toplantısında piyasaya daha fazla petrol tedariki için ilave yaptırım muafiyeti düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soru almıştı. Bessent bu soruya cevabında, "Rus petrolü için genel lisansı yenilemeyeceğiz. İran petrolü için genel lisansı da yenilemeyeceğiz. Bu, 11 Mart’tan önce denizde olan petrole ilişkindi. Dolayısıyla, bunların hepsi kullanıldı" demişti.



