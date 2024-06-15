Husiler BM personellerini alıkoydu: ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan kınama

İtalya'da bir araya gelen G7 ülkeleri liderleri, Orta Doğu'daki sivil can kayıplarını kınayarak, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında artan sivil ölümleri konusunda derin endişelerini dile getirdiler. Bildiride "Uygun zamanda bir Filistin devletinin tanınması da dahil olmak üzere karşılıklı tanımanın bu siyasi sürecin önemli bir bileşeni olacağını belirtiyoruz." denildi.