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Dünya

Husiler'den İsrail'e misilleme saldırısı: Balistik füze fırlattılar

Terör devleti İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi. Husiler İsrail'in Eilat kentini vurduklarını açıkladı.

09:36 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
İsrail savaş uçakları dün Yemen'e saldırı düzenlemişti.
İsrail savaş uçakları dün Yemen'e saldırı düzenlemişti.

İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.


İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.


Misilleme saldırısı, İsrail'den Yemen'e doğrudan düzenlenen ilk saldırının arkasından gerçekleştirildi.


Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat'ta hayati önem taşıyan bölgeyi hedef alan askeri operasyonda balistik füzelerle doğrudan isabet sağladıklarını açıkladı.


Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırısıdan sonra yaptığı açıklamada, "Bu bariz saldırıya karşılık verecek, İsrail'deki kritik öneme sahip hedefleri vurmakta tereddüt etmeyeceğiz. Önceki açıklamamızdaki gibi Tel Aviv'in güvenli olmadığını vurguluyoruz" ifadelerine yer vermişti.


İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise saldırı hakkında, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır" diye konuştu.




#İsrail
#Husiler
#Hudeyde
#Yemen
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