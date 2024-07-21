Husiler'den İsrail'e misilleme saldırısı: Balistik füze fırlattılar

Geçtiğimiz gece Yemen'e ait İran yapımı silahlı dronlar tarafından Yafa'ya (Tel Aviv) saldırı düzenlenmişti. İşgalci İsrail, cevap olarak Amerika ile müşterek düzenlediği hava operasyonuyla Yemen'in Hudeyde Limanı'na bomba yağdırdı. Saldırıda resmî olmayan rakamlara göre en az 19 Yemenli hayatını kaybetti. İsrail'in, saldırıdan hemen önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bilgilendirdiği iddia ediliyor. Limanda petrol üretim tesisi bulunuyordu. Çıkan yangın için söndürme çalışmaları başlatıldı.