Kassam Tugayları: İsrail birliğini mayınlanmış bir tünelde tuzağa düşürdük

Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam Mücahitleri, piyade erlerinden oluşan bir grup İsrail askerini daha önce mayınlanmış bir tünelin ağzında tuzağa düşürerek onların bir kısmını öldürdü, bir kısmını da yaraladı" ifadeleri yer aldı.