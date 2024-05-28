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Dünya

ICESCO: İsrail dünyayı tam bir kaosa sürüklüyor

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden saldırılarıyla dünyayı tam bir kaosa sürüklediğini belirtti. Fas merkezli ICESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, "dünyayı hiçbir yerin veya kimsenin kurtulamayacağı bir kaosa sürükleyen İsrail'in düşmanlığına karşı gerçek şekilde tüm dünyanın birlikte sesini yükseltmesi" gerektiği vurgulandı.

15:39 - 28/05/2024 Salı
AA
İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO)
İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO)

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden saldırılarıyla dünyayı tam bir kaosa sürüklediğini belirtti.


Fas merkezli ICESCO'dan yapılan yazılı açıklamada
, "dünyayı hiçbir yerin veya kimsenin kurtulamayacağı bir kaosa sürükleyen İsrail'in düşmanlığına karşı gerçek şekilde tüm dünyanın birlikte sesini yükseltmesi"
gerektiği vurgulandı.

İsrail'in "öldürme ve imha makinesi" şeklinde nitelendiği açıklamada, İsrail ordusunun keyfilik, nefret ve pervasızlık açısından insanlığın daha önce tanık olmadığı suçlar işlediği ifade edildi.


İsrail hükümetinin dünyanın dört bir yanından gelen "Filistinlilerin öldürülmemesi" yönündeki çağrılara da kulaklarını tıkadığı belirtilen açıklamada, söz konusu çağrıların artık etkili olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca
"İsrail'in barbarca saldırılarına maruz kalan kadın, çocuk ve yaşlı Filistinlilerin artık sığınacak yerinin kalmadığına"
dikkat çekildi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.


Terör devleti İsrail Refah'taki çadır kentte katliam yaptı: Onlarca insan diri diri yandı!

Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'operasyonları durdur' kararına rağmen Refah'ı hedef aldı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı bombalayan katil İsrail'in saldırısında 23'ünü kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı. Alçak saldırıya dünya ateş püskürürken, soykırım savunucuları ise yine arka çıktı. Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu açıklarken ABD ve Almanya ise İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, saldırının terör operasyonu olduğunu açıkladı.


#Fas
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#Refah
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