İdlib'de 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalları ile Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri ele geçirmek için kara saldırılarını sürdürüyor.
Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteği verdiği saldırılarda, İdlib'in Marratinnuman ilçesinin güneyinde son dönemde ele geçirdiği yerleşimlerden sonra doğu ve kuzey kırsallarındaki yerleşimlere bombardımanını yoğunlaştırdı.
Saldırılar nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
3 KÖY REJİMİN KONTROLÜNE GİRDİ
Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında dün gece uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Marratinnuman'ın doğusundaki Tel Mennis ve Marşimşe, kuzeyindeki Gadafa köyleri rejim tarafından ele geçirildi.
İLÇE MERKEZİNE GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Böylece rejim güçlerinin Marratinnuman ilçe merkezine ulaşmasına güneyden 3, doğudan 3, kuzeyden ise 10 kilometre kaldı.
İdlib'de rejim güçleri ile muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor.