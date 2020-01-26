Dünya İdlibde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
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İdlib'de 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. İdlib merkeze doğru ilerleyen rejim güçlerinin Marratinnuman ilçe merkezine ulaşmasına güneyden 3, doğudan 3, kuzeyden ise 10 kilometre kaldı.

Haber Merkezi AA
Son 3 günde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Son 3 günde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalları ile Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri ele geçirmek için kara saldırılarını sürdürüyor.

Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteği verdiği saldırılarda, İdlib'in Marratinnuman ilçesinin güneyinde son dönemde ele geçirdiği yerleşimlerden sonra doğu ve kuzey kırsallarındaki yerleşimlere bombardımanını yoğunlaştırdı.

Saldırılar nedeniyle son 3 günde 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

3 KÖY REJİMİN KONTROLÜNE GİRDİ

Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında dün gece uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Marratinnuman'ın doğusundaki Tel Mennis ve Marşimşe, kuzeyindeki Gadafa köyleri rejim tarafından ele geçirildi.

İLÇE MERKEZİNE GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Böylece rejim güçlerinin Marratinnuman ilçe merkezine ulaşmasına güneyden 3, doğudan 3, kuzeyden ise 10 kilometre kaldı.

İdlib'de rejim güçleri ile muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor.

İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler
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İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler
Suriye'de 2011 yılı itibariyle dünyaya gelen çocuklar, ülkede savaştan başka bir şey görmedi. İş ve eğitim olanaklarının olmadığı birçok bölgede yüz binlerce çocuk bir gün olsun okula gidemedi. Cevad ve Yazan kardeşler bu çocuklardan biri. Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Halep'ten İdlib'e göçmek zorunda kalan ailelerin geçimini sağlamak için mezar kazıyorlar.


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