İdlib’de ilk devriye

Serakib’in 2 kilometre batısındaki Turumba’dan başlayarak Ayn el-Havr’a kadar giden hat boyunca yapılması planlanan devriyeler ilk gün kısa sürdü. Türk ve Rus askerleri harita üzerinde kısa bir planlamanın ardından konvoy halinde yola koyuldu. Mehmetçik, mayına dayanıklı Kirpi araçlarını konvoyun önü ve arkasında konumlandırarak Rus askerlerini taşıyan zırhlıları güvenliğe aldı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden ortak faaliyet ilk gün başarıyla sonlandırıldı. Konuya ilişkin açıklamasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’deki 1. Türkiye-Rusya birleşik kara devriyesinin, gerekli tedbirler alınarak icra edildiğini bildirdi.

Ortak devriye görüntüsü

HALK RUSYA’YI PROTESTO ETTİ

MSB, “Kara devriyesinin olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir” mesajı paylaştı. Bu arada Serakib çıkışındaki Turumba’nın 20 kilometre ilerisinde bulunan Eriha ilçesinde bölge halkı, M4 karayolu üzerinde bir dizi eylem gerçekleştirdi. Aylardır Rus ve rejim saldırılarının hedefi olan, bu nedenle adeta harabeye dönen yerleşim yerinde yüzlerce kişi, askeri devriyenin gerçekleştiği yolda oturma eylemi yaparak Rusya’yı protesto etti. Bölgede tansiyonun düşmesi ve güvenliğin tam anlamıyla sağlanmasının ardından Moskova mutabakatı gereğince Türk-Rus devriyesinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Sızmaya çalışan ölüyor

Suriye’de TSK ile muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik sızma girişimlerinin ve tacizlerin ardı arkası kesilmiyor. Dün Azez-Cerablus-Bab üçgenindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Tel Abyad-Rasulayn hattındaki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lıların bölgedeki komandolar tarafından öldürüldüğü bilgisini verirken dünkü rakamlarla birlikte Suriye’de son bir ayda etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 200’ü geçti. TSK kaynakları Barış Pınarı bölgesine sızmak isteyen PKK’lılardan 155’inin, Münbiç’ten Fırat Kalkanı’na sızmak isteyen 37 teröristin, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Harekâtı alanına geçme girişiminde bulunan 7 PKK’lının etkisiz hale getirildiği bilgisini önceki gün vermişti. Dünkü bilançoyla birlikte sayı 200’ü geçmiş oldu.

Gömülü mühimmat

Suriye kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad-Rasulayn arasındaki bölgede Mehmetçik, sivil halkı tehdit eden tuzaklı bombaları bulup imha etmeyi sürdürüyor. PKK/YPG’li teröristlerce tuzaklanan ve masum insanların canına kast eden tuzaklı mayınlarla el yapımı patlayıcılar (EYP), TSK’nın METİ timlerince titiz bir çalışmayla tespit ediliyor.

Dün bu şekilde toprak altında bulunan 25 adet mayın, havan mermisi ve EYP, güvenli bir alana götürülerek imha edildi.