İdlib'de muhaliflere bombalı araçla saldırı

Suriye’de muhaliflerin kontrolü altındaki İdlib'de dün akşam kanlı bir saldırı düzenlendi. İdlib’in en işlek merkezlerinden biri olan 30. Cadde’de bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 50'yi aşkın sivil de yaralandı.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Esed rejimi ve Rus hava saldırılarının arttığı İdlib’de yaşanan bombalı eylem sonrası gözler terör örgütleri DEAŞ ve PKK’ya çevrildi.

Eylemin, PKK ve El-Muhaberat ortaklığı ile gerçekleştirilme olasılığı üzerinde duruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin intikal faaliyetlerini sürdürdüğü İdlib’de 2 milyondan fazla sivil yaşıyor.