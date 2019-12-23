Dünya İdlibden kaçış
ORTADOĞU

İdlib’den kaçış

Suriye’de Esed rejimi ve Ruslar’ın yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sonucu başlayan kaçış sürüyor. Son 2 günde en az 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti. Kasım ayından bu yana yerinden olan sivil sayısı 205 bini buldu. Evlerini kaybeden aileler çadır ve battaniyeye acil ihtiyaç duyuyor. Ruslar önceki günkü bombardımanda da 5 kişiyi katletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 bin kişi evini kaybetti
25 bin kişi evini kaybetti

Suriye’de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu binlerce sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etmeye devam ediyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj’dan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya’nın saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 25 bin sivil evlerini terk etti.

YAŞAM MALZEMESİNE İHTİYAÇ VAR

Hallaj, hava ve kara saldırılarının aralıksız sürmesi nedeniyle göç rakamının tam olarak bilinmediğini, tespit edebildiklerinin 25 bin olduğunu belirtti. İdlib’in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor. Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi yaşam malzemesine acil ihtiyaç duyuyor.

OKUL, CAMİ VE EVLER VURULUYOR

Hallaj, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yoğun saldırılar nedeniyle kasım başından bu yana yaklaşık 205 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti. Rejim güçleri ile Rusya’nın hastane, okul, cami, Sivil Savunma merkezi ve evleri vurduğunu söyleyen Hallaj, “Bu sayede sivillerin geri dönüşünü engellemek istiyorlar” dedi.

KAMPLARA SIĞINIYOLAR

Rejim güçleri ve Rusya’nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib’de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.

BİN 300’DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, rejim ve Rusya’nın saldırılarında bin 300’den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı. Rejim güçlerinin, önceki gün Marratinnuman ilçe ve kırsalında başlattığı kara operasyonunda ele geçirdiği köy sayısı 15’e yükseldi.

  • Yine vurdular
  • Suriye’de Rusya’ya ait savaş uçaklarının, gece geç saatlerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya’ya ait savaş uçakları, önceki gece geç saatlerde Maarratünnuman ilçesi ve kırsalı ile Tel Mennis, Tuh ve Deyr Şarki köylerine saldırı düzenledi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Rusya’nın saldırılarında Deyr Şarki’de 2 ve Tel Mennis’te 3 olmak üzere 5 sivil hayatını kaybetti.

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