IKBY güçleri Kerkük'te bazı petrol kuyularını ele geçirdi

Kuzey petrol şirketi, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı açıklamada, kentin kuzey batısındaki Bay Hasan petrol sahasında bazı kuyuların IKBY'ye ait silahlı güçler tarafından ele geçirildiğini ve bu kuyulardan çıkarılan enerjiyi bölge çıkarına kullandığını belirtti.

Bu adımın Irak Anayasasına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, Irak Petrol Bakanlığına bağlı olan Kuzey petrol şirketi olarak IKBY hükümetini bu adımdan sorumlu tutacağı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce de Kerkük'teki Hurmal ve Havana gibi petrol sahalarındaki kuyuların IKBY'ye ait güçler tarafından ele geçirildiği ve bunun üzerine şirket olarak Irak mahkemelerine dava açıldığı hatırlatıldı.

IKBY'den yalanlama

IKBY Hükümet Sözcüsü Çütyar Adil ise basına yaptığı açıklamada, bölgesel yönetime bağılı silahlı güçlerin Kerkük'ün Bay Hasan petrol kuyularını ele geçirdiği iddialarını reddetti.

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