IKBY hükümeti duyurdu: "İran’ın saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah üçüncü kez Irak’ın kuzeyini İHA ve top atışlarıyla hedef aldı. Irak’ın kuzeyinde bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin merkezlerinin topçu atışlarıyla bombalandığı belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Irak ve IKBY hükümetlerinden kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın IKBY’nin 4 bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Saldırıyı Irak’ın huzur ve egemenliğini tehdit eden tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Irak Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve bu gibi saldırıların tekrarlanmasını önlemek için en yüksek diplomatik yollara başvurulacağını açıkladı.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun IKBY’deki İranlı Kürt muhaliflerine ait karargahlarının füze ve İHA’lar ile hedef alınmasını kınayan IKBY hükümeti de İran İslam Cumhuriyeti’nin herhangi bir bahaneyle muhalefet karargahını füzelerle bombalamasının doğru olmadığını vurguladı.