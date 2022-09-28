Dünya IKBY hükümeti duyurdu "İranın saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti"
ORTADOĞU

IKBY hükümeti duyurdu: "İran’ın saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Irak’ın kuzeyinde bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) örgütlerinin merkezlerini vurması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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IKBY hükümeti duyurdu: İran’ın saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah üçüncü kez Irak’ın kuzeyini İHA ve top atışlarıyla hedef aldı. Irak’ın kuzeyinde bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin merkezlerinin topçu atışlarıyla bombalandığı belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Irak ve IKBY hükümetlerinden kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın IKBY’nin 4 bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Saldırıyı Irak’ın huzur ve egemenliğini tehdit eden tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Irak Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve bu gibi saldırıların tekrarlanmasını önlemek için en yüksek diplomatik yollara başvurulacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun IKBY’deki İranlı Kürt muhaliflerine ait karargahlarının füze ve İHA’lar ile hedef alınmasını kınayan IKBY hükümeti de İran İslam Cumhuriyeti’nin herhangi bir bahaneyle muhalefet karargahını füzelerle bombalamasının doğru olmadığını vurguladı.

Çok sayıda ilde şaşırtan görüntüler: Elon Musk İran için harekete geçirdi
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Çok sayıda ilde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.
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Vatandaşlar, akşam saatlerinde karanlığın tam hakim olmasıyla sıralı bir şekilde birbirini takip ederek giden Elon Musk’ın Starlink uydularını kayıt altına aldı.
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Köyde gezdiği sırada gökyüzünde değişik uydulara denk geldiğini belirten İshak Durgun, \"Gökyüzünde sıralı bir şekilde ilerleyen ışıklar gördüm, hemen telefonumla ışıkları görüntüledim. Ne olduğunu anlamak için internetten araştırma yaptım ve ışık dizilerinin ülkemizin farklı illerinde de görüldüğünü öğrendim.
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Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızıymış. Bu uydular ülkemizin çeşitli yerlerinde bu görüntülere yol açıyormuş. Bizde bu anı kaçırmamak için kayıt altına aldık’’ dedi.
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Uyduların izlediği yörünge dikkate alındığında şirketin, Amerika Birleşik Devleti’nin İranlılara sunulan internet hizmetinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlinki bu ülkede devreye alma çalışmalarının bir parçası olabileceği öngörülüyor.
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Uyduların izlediği yörünge dikkate alındığında şirketin, Amerika Birleşik Devleti’nin İranlılara sunulan internet hizmetinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlinki bu ülkede devreye alma çalışmalarının bir parçası olabileceği öngörülüyor.
Title
Uyduların izlediği yörünge dikkate alındığında şirketin, Amerika Birleşik Devleti’nin İranlılara sunulan internet hizmetinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlinki bu ülkede devreye alma çalışmalarının bir parçası olabileceği öngörülüyor.
Title
Uyduların izlediği yörünge dikkate alındığında şirketin, Amerika Birleşik Devleti’nin İranlılara sunulan internet hizmetinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlinki bu ülkede devreye alma çalışmalarının bir parçası olabileceği öngörülüyor.
Title
Uyduların izlediği yörünge dikkate alındığında şirketin, Amerika Birleşik Devleti’nin İranlılara sunulan internet hizmetinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlinki bu ülkede devreye alma çalışmalarının bir parçası olabileceği öngörülüyor.
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Çok sayıda ilde şaşırtan görüntüler: Elon Musk İran için harekete geçirdi
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